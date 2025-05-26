Олексія Суханова визнали в РФ іноземним агентом - деталі

Коротко:
- Олексій Суханов має чітку проукраїнську позицію, і з 2022 року є громадянином України
- Через його діяльність шоумена в рф визнали іноагентом
Український ведучий і журналіст Олексій Суханов народився в країні-окупанті, і до 2014 року будував там успішну кар'єру на телебаченні. З особистих переконань він покинув рф, і влаштувався в Україні. У січні 2022 року Суханов офіційно отримав українське громадянство.
Шоумен відкрито підтримує Україну та українців, засуджує військову політику країни-агресора та її керівників. За активну проукраїнську громадянську позицію Олексія Суханова було визнано в рф іноземним агентом.
Про це сам ведучий повідомив у своєму блозі в Instagram. Він розповів, що навіть не здогадувався про новий статус, поки його не почали з цим вітати. "Ніколи б про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що - цитата - "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! [Плювати]!" - відреагувала на цю новину моя подруга, і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а остальные - за русским кораблем, ведь паспорт у меня один - паспорт України", - написав Суханов.
У коментарях журналіста справді привітали з набуттям нового звання. Дехто навіть був здивований тим, що цю "нагороду" Олексій Суханов не отримав раніше.
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Хто такий Олексій Суханов?
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
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