Олексія Суханова визнали в РФ іноземним агентом - деталі

Суханов емоційно відреагував на цю "нагороду" від країни-агресора.

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Олексій Суханов іноагент - що ведучий думає про новий статус / колаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Коротко:

Олексій Суханов має чітку проукраїнську позицію, і з 2022 року є громадянином України

Через його діяльність шоумена в рф визнали іноагентом

Український ведучий і журналіст Олексій Суханов народився в країні-окупанті, і до 2014 року будував там успішну кар'єру на телебаченні. З особистих переконань він покинув рф, і влаштувався в Україні. У січні 2022 року Суханов офіційно отримав українське громадянство.

Шоумен відкрито підтримує Україну та українців, засуджує військову політику країни-агресора та її керівників. За активну проукраїнську громадянську позицію Олексія Суханова було визнано в рф іноземним агентом.

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Про це сам ведучий повідомив у своєму блозі в Instagram. Він розповів, що навіть не здогадувався про новий статус, поки його не почали з цим вітати. "Ніколи б про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що - цитата - "минюст рф внес в список иноагентов украинского журналиста Суханова". "Спасибо! [Плювати]!" - відреагувала на цю новину моя подруга, і вона мала рацію! Розумний зрозуміє, а остальные - за русским кораблем, ведь паспорт у меня один - паспорт України", - написав Суханов.

Олексій Суханов іноагент - що ведучий думає про новий статус / instagram.com/suhanov.official

У коментарях журналіста справді привітали з набуттям нового звання. Дехто навіть був здивований тим, що цю "нагороду" Олексій Суханов не отримав раніше.

Олексій Суханов став громадянином України за місяць до початку повномасштабної війни / instagram.com/suhanov.official

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Хто такий Олексій Суханов? Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

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