Зрадниця України обурилася вимогами дочки.

Ані Лорак — донька Софія

Ані Лорак розповіла про стосунки з дочкою

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, почала публічно скаржитися на дочку. Як артистка розповіла росЗМІ, Софія Налчаджіоглу не соромиться висувати до матері свої вимоги.

За словами Лорак, дочка серйозно випробовує її на міцність і не боїться вимагати від мами дорогі подарунки. Більше того, вона вважає, що зіркова мати зобов'язана виконувати всі її бажання.

Ані Лорак розлютилася на дочку Софію

"Я зі своєю донькою постійно виходжу із зони комфорту. Підлітки років 14-15 витягують тебе туди — ось ти прийшов, а тобі вже відразу: "Ти мені повинна купити ігровий комп'ютер", "Мамо, мені це треба, це, це і це". Я не розумію зумерів", — поскаржилася зрадниця.

Проблеми, з якими зіткнулася Лорак, багато в чому схожі зі скаргами Філіпа Кіркорова. Покровитель зрадниці України не раз скаржився на власних дітей — його дочка Анна-Марія вимагає від батька брендові речі, тоді як син Мартін став залежним від комп'ютерних ігор.

Ані Лорак з чоловіком і дочкою

Раніше стало відомо, що саме Філіп Кіркоров готовий взяти під опіку Софію, якщо вона вирішить підкорювати російський шоу-бізнес. Путініст, який є хрещеним батьком дочки Лорак, відразу запевнив зрадницю у своїй підтримці.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

