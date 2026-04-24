Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

Христина Трохимчук
24 квітня 2026, 11:05
Марина Боржемська заінтригувала змінами в особистому житті.
Марина Боржемська — заручини
Марина Борожемська — заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Борожемська

Відома українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська заінтригувала шанувальників, з'явившись на інтерв'ю у Мирослави Мандзюк з обручкою на підмізинному пальці.

Коли ведуча звернула увагу на прикрасу, Боржемська не стала розкривати всі таємниці свого особистого життя. Однак вона дала зрозуміти, що каблучку подарував її обранець, позначивши серйозність своїх намірів.

Марина Боржемська — каблучка
Марина Боржемська - каблучка / скрін з відео

"Це подарунок від близької серцю людини. Цей подарунок пов'язаний з намірами людини бути ближче до мене, скажімо так. Щоб я більше усвідомлювала його наміри щодо мене", — зізналася Марина.

Також фітнес-тренерка поділилася своїми планами на майбутнє. Вона зізналася, що в них не входить гучне весілля з пишною білою сукнею. Марина чекає на романтичну пропозицію та церемонію на березі океану без гостей. Ведуча підкреслила, що не квапить свого обранця і хоче, щоб важливий крок був зроблений з його ініціативи.

Марина Боржемська показала чоловіка та поділилася своїми роздумами про кохання
Марина Боржемська показала обранця / фото: instagram.com, Марина Боржемська

"Я впевнена, що те, що має статися в майбутньому, обов'язково станеться. І це станеться так, як ми будемо відчувати удвох. Те, що мені зараз добре, це чудово. Я не хочу прискорювати події і щоб це було: "А давай одружимося, оформимо". Якщо він захоче це зробити, це має бути не з примусу", — висловилася Боржемська.

Марина Боржемська — особисте життя

Марина Боржемська свідомо оберігає особистість свого нового партнера від публічності, не афішуючи його ім'я і не показуючи обличчя в соцмережах. Фітнес-тренерка описує свого обранця як людину, з якою їй максимально тепло і затишно, підкреслюючи, що цей союз заснований на глибокому внутрішньому комфорті. Незважаючи на прагнення тримати особисте життя подалі від сторонніх очей, зірка "Зважених та щасливих" вже зробила важливий крок, познайомивши чоловіка зі своїми дітьми — сином Робертом і дочкою Олівією.

Марина Боржемська
Марина Боржемська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український телеведучий Слава Соломка в інтерв'ю Славі Деміну зізнався, що вже 10 років бореться з серйозною недугою. Артист повідомив, що у нього діагностовано новоутворення в головному мозку.

Також путініст Філіп Кіркоров переконаний, що армія РФ повністю забезпечена державою, а будь-які збори коштів є "розведенням на гроші". Саме з цих міркувань він попросив зрадницю України Анну Асті не брати участь у зборах на потреби військових.

Про особу: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава прийшла до дівчини у 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проекті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб розпався. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта та дочку Олівію від Узелкова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

