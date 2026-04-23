Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію і регулярно відвідує окуповані території, визнаний важким і агресивним алкоголіком у РФ.
Як пишуть російські пропагандисти, російський нарколог Василь Шуров каже, що Лепс — алкоголік — досить важкий, агресивний. "Влаштував у барі бійку, можете подивитися відео, як він зіштовхнув зі сцени хлопчика, який хотів з ним сфотографуватися або щось сказати. Тому я думаю, що Григорію Лепсу не варто давати дітей на усиновлення, яким би багатим і чудовим співаком він не був. Діти на 100% можуть опинитися в небезпеці", – висловився фахівець.
Йдеться про недавню заяву Лепса, що він збирається усиновити дітей.
Крім того, Лепс зараз перебуває далеко не в найкращій фізичній формі. Він намагається відновити пошкоджені голосові зв'язки. Через ускладнену інфекцію дихальних шляхів Григорія Лепса посадили на уколи.
Про особу: Григорій Лепс
Григорій Лепс — радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.
