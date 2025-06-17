"У під'їзді, який склався": шеф Ярославський розповів про біду

Коротко:
- Про що повідомив Володимир Ярославський
- Хто постраждав із його близьких людей
Український відомий кулінар і суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський повідомив про те, що в атаці Росії на столицю України постраждала його су-шеф Анастасія.
Вона жила в тому самому будинку Солом'янського району столиці, який склався під час влучання дронів, написав він на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні під час атаки на Київ постраждала близька мені людина - мій су-шеф і колишня фуд продюсер "МастерШеф" Настя. Вона жила в тому ж будинку, під'їзд якого склався майже повністю - з дев'яти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей. Зараз Настя перебуває в реанімації", - розповів Ярославський.
Шеф-кухар повідомив, що зараз збирає кошти, щоб допомогти постраждалій дівчині. "Ми з командою також долучаємося до допомоги - і фінансово, і в усьому, що зараз може виявитися корисним", - написав він.
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Атака на Київ 17 червня
Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ з повітря. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.
Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.
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Хто такий Володимир Ярославський?
Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проєкту "МастерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.
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