Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

Принцу Луї виповнилося 8 років. Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили день народження свого молодшого сина, опублікувавши новий портрет в Instagram.
На милому знімку малюк посміхається на човні, позуючи зі схрещеними руками в синьому пуловері з блискавкою до середини грудей.
"З днем народження, Луї!" — підписала пара публікацію в соціальних мережах у четвер. "Сьогодні 8!", — додали вони.
Хоча 44-річна Міддлтон часто сама фотографує своїх дітей у їхні дні народження, цього року вона відзначила Метта Портеуса як фотографа.
Принцеса Уельська та її 43-річний чоловік також є батьками 12-річного сина принца Джорджа та 10-річної доньки принцеси Шарлотти. Пара перебуває у шлюбі з квітня 2011 року.
У четвер акаунт короля Карла в Instagram перепостив портрет Луї в Stories.
"З днем народження, принц Луї!" — написав 77-річний монарх.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що до Києва з неочікуваним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі.
Раніше також старша дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, з'явилася на прогулянці зі своєю подружкою.
Вас також може зацікавити:
- Принца Вільяма назвали "безжальним": що він зробив Гаррі
- Дочка Джолі несподівано стала брюнеткою і потрапила на фото з пірсингом у губі
- Седокова поклала око на щойно розлученого російського репера
Про особу: принц Вільям
Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред