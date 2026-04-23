Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

Найхаризматичнішому юнакові королівського двору, принцу Луї, 8 років.

Кейт Міддлтон і принц Вільям часто показують своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принцу Луї виповнилося 8 років. Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили день народження свого молодшого сина, опублікувавши новий портрет в Instagram.

На милому знімку малюк посміхається на човні, позуючи зі схрещеними руками в синьому пуловері з блискавкою до середини грудей.

"З днем народження, Луї!" — підписала пара публікацію в соціальних мережах у четвер. "Сьогодні 8!", — додали вони.

Найхаризматичнішому принцу 8! / Скріншот Instagram/princeandprincessofwales

Хоча 44-річна Міддлтон часто сама фотографує своїх дітей у їхні дні народження, цього року вона відзначила Метта Портеуса як фотографа.

Принцеса Уельська та її 43-річний чоловік також є батьками 12-річного сина принца Джорджа та 10-річної доньки принцеси Шарлотти. Пара перебуває у шлюбі з квітня 2011 року.

Принц Вільям з дітьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

У четвер акаунт короля Карла в Instagram перепостив портрет Луї в Stories.

"З днем народження, принц Луї!" — написав 77-річний монарх.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що до Києва з неочікуваним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі.

Раніше також старша дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, з'явилася на прогулянці зі своєю подружкою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: принц Вільям Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

