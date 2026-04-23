Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  Новини
  Зірки

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

Олена Кюпелі
23 квітня 2026, 15:21
Найхаризматичнішому юнакові королівського двору, принцу Луї, 8 років.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям часто показують своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

  • Як зараз виглядає принц Луї
  • З якої нагоди його привітали

Принцу Луї виповнилося 8 років. Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначили день народження свого молодшого сина, опублікувавши новий портрет в Instagram.

На милому знімку малюк посміхається на човні, позуючи зі схрещеними руками в синьому пуловері з блискавкою до середини грудей.

відео дня

"З днем народження, Луї!" — підписала пара публікацію в соціальних мережах у четвер. "Сьогодні 8!", — додали вони.

Самому харизматичному принцу 8!
Найхаризматичнішому принцу 8! / Скріншот Instagram/princeandprincessofwales

Хоча 44-річна Міддлтон часто сама фотографує своїх дітей у їхні дні народження, цього року вона відзначила Метта Портеуса як фотографа.

Принцеса Уельська та її 43-річний чоловік також є батьками 12-річного сина принца Джорджа та 10-річної доньки принцеси Шарлотти. Пара перебуває у шлюбі з квітня 2011 року.

Принц Вільям із дітьми
Принц Вільям з дітьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

У четвер акаунт короля Карла в Instagram перепостив портрет Луї в Stories.

"З днем народження, принц Луї!" — написав 77-річний монарх.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що до Києва з неочікуваним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі.

Раніше також старша дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, з'явилася на прогулянці зі своєю подружкою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: принц Вільям

Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Уильям новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:56Аналітика
Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:18Економіка
Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:03Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Останні новини

18:19

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українською

18:06

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

17:57

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

17:56

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

17:39

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
17:18

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

17:13

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

17:12

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

17:11

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

Реклама
16:58

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

16:41

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

16:37

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

16:19

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

16:12

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

16:03

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

16:00

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

15:49

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

15:48

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

15:25

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

15:21

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

Реклама
15:20

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

14:59

ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро - на що підуть кошти

14:43

Вербували дітей: СБУ викрила спробу РФ здійснити теракти в українських школахФото

14:32

"Я не буду говорити": український режисер здивував зарплатами акторів у кіно

14:29

Чотири найкорисніші гаджети для літніх людей: полегшують життя

14:28

Лаунж від Mastercard на Південному залізничному вокзалі в Києві продовжує приймати тисячі відвідувачів щомісяця новини компанії

14:26

В РФ небо затягнуло чорним димом: дрони СБУ завдали нищівного удару по НПС

14:03

Сумська публічно звернулася до сестри, з якою посварилася

13:53

Заморозки і мокрий сніг повертаються: коли негода вдарить по Полтавщині

13:28

Вкрали в "Укренерго" 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляційФото

13:15

Дівчина помітила дивну зачіску після сну: винуватець виявився поруч

13:09

Чи розпочне Білорусь війну проти України: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

12:54

Живуть під щасливою зіркою: у які місяці народжуються найщасливіші люди

12:45

Морози до -3° та сильний вітер: погода в Україні різко погіршиться

12:44

Червоні лінії на переговорах, досягнення миру та мобілізація – гучні заяви Буданова

12:21

"Це має стати сигналом": експерт назвав "тривожні дзвіночки" у власників зброї

12:09

Квіти ростуть без сонця: список найкращих однорічних рослин для тіні

11:56

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

11:53

Чому 24 квітня не можна позичати гроші: яке церковне свято

11:28

Українцям повернуть гроші за комуналку: хто може розраховувати на відшкодування

Реклама
11:05

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

10:59

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

10:53

Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

10:33

"Слова не зупинять Путіна": Зеленський заговорив про іноземні війська

10:22

Як наклеїти самоклеючі шпалери без бульбашок і складок: приховані нюансиВідео

09:47

Теракт у Києві: голова Нацполіції назвав одну з причин злочину

09:36

Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візитуВідео

09:32

Як Росія може залучити білоруську армію до війни: неочікуваний сценарій

08:52

У Росії — вибухи та пожежі, горять нафтобази та заводи, у небі чорний дим: що відомоФото

08:38

Чоловік покійної Жанни Фріске поскаржився на некерованого сина

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти