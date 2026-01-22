Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає Лариса Ступка
- В якому стані її квартира
Український актор Остап Ступка разом з підприємцем Сергієм Гамалієм провідав свою матір — вдову легендарного актора Богдана Ступки. Про візит до Лариси Ступки підприємець розповів у своєму Instagram.
За словами Сергія, умови в квартирі вдови актора стали по-справжньому спартанськими. У будинку немає електрики, тепла і води. Температура опустилася настільки, що під час розмови з рота виходила пара. 83-річна Лариса Семенівна не має можливості навіть зігрітися чаєм або приготувати їжу самостійно, а від холоду рятується кількома шарами одягу.
"Позавчора був у гостях у Лариси Семенівни Ступки — дружини Богдана Ступки, найвидатнішого українського актора, народного артиста, людини-епохи, якого вже немає з нами 13 років. Ларисі Семенівні — 83 роки. На той момент в її будинку вже другу добу не було світла, води та опалення. Було так холодно, що під час розмови видно пар з рота. Темно, холодно, без можливості нагріти чай або просто розігріти їжу", — повідомив Гамалій.
На фотографіях вдова артиста посміхається в компанії сина і гостя. Вона трепетно береже пам'ять про коханого — стіни в її квартирі обвішані фотографіями Богдана Ступки. Незважаючи на складні умови, вдова легендарного артиста не висловила жодного слова скарги. Лариса Ступка розуміє, що її труднощі поділяють багато жителів України.
"Вона була закутана в кілька шарів теплого одягу, але не сказала ні слова скарги! Навпаки, спокійно говорила про те, що у нас є один спільний ворог. Про те, що вона розуміє, через що зараз проходить країна. І готова терпіти ці труднощі, чекаючи нашої Перемоги. Коли людина в 83 роки, без світла і тепла, не скаржиться, а говорить про витримку, гідність і віру — це багато про що говорить", — підсумував Сергій.
Про особу: Остап Ступка
Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".
