Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

Синоптик попередив про тиждень нестабільної погоди.

https://glavred.net/synoptic/zhara-prorvetsya-skvoz-stenu-livney-s-gradom-kogda-ukrainu-raspechet-do-31-10765541.html Посилання скопійоване

Сильні зливи та град накриють країну / Колаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 18–24 травня

Де очікуються дощі, грози та град протягом тижня

У яких регіонах буде найтепліше і найпрохолодніше

Погода в Україні упродовж тижня з 18 по 24 травня буде нестійкою, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної діяльності. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, в більшості регіонів очікуються опади різної інтенсивності, місцями - грози, град і шквальний вітер. Попри це, температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

відео дня

Погода в Україні 18 травня

На початку тижня в Україні переважатиме тепла, але нестійка погода. У понеділок, 18 травня, дощі та грози пройдуть у північно-західних, центральних і південних областях, тоді як на сході та північному сході істотних опадів не прогнозується. Температура повітря вдень становитиме +20…+25 °С, у західних регіонах та Карпатах - прохолодніше, +15…+20 °С.

Погода в Україні 18 травня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 19 травня

У вівторок, 19 травня, опади вночі малоймовірні, проте вдень у багатьох областях очікуються короткочасні грозові дощі. На Лівобережжі місцями можливі сильні зливи, град і шквали до 17-22 м/с. На крайньому заході без істотних опадів. На Лівобережжі температура може підніматися до +26…+31 °С, тоді як на Правобережжі буде трохи прохолодніше - до +20…+25 °С.

Погода в Україні 19 травня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 20 травня

У середу, 20 травня, вночі короткочасні дощі пройдуть у центрі та на півночі України, а вдень очікуються у більшості областей. Подекуди прогнозуються сильні зливи у супроводі грози та шквалистих поривів вітру, в окремих пунктах випаде град. Вітер північний/північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 травня / Фото: скріншот meteoprog.com

Температура повітря в нічний час очікується в межах +14…+19 градусів, у західній частині буде прохолодніше - +8…+13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 градуса, а в західних регіонах очікується +19...+24 градуси.

Погода в Україні 21 травня

У четвер, 21 травня, утримається нестійкий характер погоди. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень у центральних, північних та південних регіонах синоптики попереджають про локальний град та шквали зі швидкістю 17--22 м/с. Вітер очікується північний / північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних регіонах вночі буде +8…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси. В інших областях вночі очікується +13…+18 градусів, а вдень повітря розжариться до +25…+30 градусів.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 22 травня

У п'ятницю, 22 травня, погодні умови в Україні продовжуватиме визначати область зниженого атмосферного тиску та нестійка повітряна маса. Пройдуть дощі, місцями сильні та у супроводі грози. Вдень в окремих пунктах можливий град та шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря в західних регіонах вночі буде на рівні +8…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси. На решті території країни вночі буде +13…+18 градусів, вдень очікується +24…+29 градусів.

Погода в Україні 23 травня

У суботу, 23 травня, грозові дощі затримаються лише у східних, південно-східних регіонах, а також у Криму. На решті території країни синоптична ситуація почне покращуватися - прогнозується погода переважно без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в нічний час по країні становитиме +9…+14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +21…+26 градусів.

Погода в Україні 24 травня

У неділю на більшій частині території України встановиться стабільна, малохмарна та суха погода. Повернення тепла та припинення дощів відбудеться під впливом потужного антициклону. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 градусів, а вдень сонце прогріє повітря до приємних літніх +22...+27 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 15 травня поступово покращилася. . Про це повідомила Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що температура підвищилася на кілька градусів. Найтепліше було на заході - +20…+24 °C.

Також 16 травня в Україні була мінлива хмарність, місцями дощі та грози. Найскладніша погода була у західних областях - там оголошували штормове попередження (І рівень небезпеки).

Погода в Україні на вихідних, 16-17 травня, буде переважно помірно теплою, але нестійкою. У багатьох регіонах пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, а подекуди можливі шквали та град.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред