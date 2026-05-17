Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

Руслана Заклінська
17 травня 2026, 19:23
Масажист-реабілітолог встановив рекорд України, працюючи без зупинки пів доби.
На Львівщині масажист вписав своє ім'я в історію України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/skhidnytsiagov

  • У Східниці зафіксували рекорд України з масажу тривалістю 12 годин
  • Роман Мальчевський безперервно проводив масаж стоп з 7:00 до 19:00
  • Рекорд підтвердили представники Національного реєстру рекордів України

У селищі Східниця на Львівщині встановили рекорд України. Місцевий мешканець Роман Мальчевський безперервно робив масаж протягом 12 годин. Про це повідомила Східницька селищна рада.

Унікальне досягнення було офіційно зафіксоване представниками Національного Реєстру Рекордів України 16 травня у номінації "Найтриваліший безперервний масаж стоп масажистом-реабілітологом впродовж 12 годин". Марафон витривалості розпочався рівно о 7:00 ранку і завершився о 19:00 вечора.

Автором незвичного рекорду став професійний масажист-реабілітолог Роман Мальчевський, який присвятив цій справі вже 16 років свого життя. Протягом усього дня чоловік безперервно масажував стопи асистентам, які змінювали один одного.

На кожну людину масажист виділяв рівно по 20 хвилин часу. Водночас на кожні три години безперервної праці руками Роман мав право лише на одну коротку 15-хвилинну перерву.

Попри неймовірне фізичне навантаження на руки та спину, сам Роман Мальчевський після завершення 12-годинного марафону виглядав бадьорим та щасливим.

"Я зовсім не відчуваю втоми. Навпаки, адреналін зашкалює! Ідея виникла ще перед Новим роком завдяки підказці друга. Я хотів перш за все довести собі, що можу бути найкращим, а по-друге — прославити нашу рідну Східницю. Це перший подібний рекорд не лише в нашому селищі, а й загалом у Львівській області", - поділився рекордсмен.

Фіксацію рекорду здійснювали представники Національного Реєстру Рекордів України. Керівниця організації Лана Вєтрова та керівник експертного відділу Дмитро Єсипчук контролювали дотримання всіх правил, хронометрували час та стежили за якістю виконання процедури, щоб вона відповідала офіційним стандартам.

Національний реєстр рекордів України

Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень.

Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій.

Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.

