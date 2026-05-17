"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

Президент України заявив, що українські далекобійні удари вже долають щільну систему ППО навколо Москви.

Зеленський підкреслив, що війна поступово повертається на територію країни-агресора

Коротко:

Україна завдала ударів по цілях у Московському регіоні

Дальність ураження перевищила 500 кілометрів

Зеленський заявив про зміну динаміки війни

Українські Сили оборони, Служба безпеки України та розвідка здійснили масштабні далекобійні удари по цілях на території Московського регіону РФ, а також по об’єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, відстань до уражених цілей перевищувала 500 кілометрів, що є суттєвим показником з огляду на щільну систему російської протиповітряної оборони навколо столиці РФ. Зеленський наголосив, що українські далекобійні можливості поступово долають цей захист.

"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, СБУ, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Це була хороша хвиля наших дипстрайків", — зазначив президент.

Зеленський закликав РФ захищати власні об’єкти

Він також заявив, що російській стороні варто зосередитися на захисті власних нафтопереробних підприємств і промислових об’єктів, а не на продовженні агресії проти інших країн.

Окремо Зеленський повідомив, що удари також були завдані по цілях на тимчасово окупованій території України, включно з Кримом.

Дрон "Лютий"

Президент підкреслив, що нарощування далекобійних можливостей України змінює загальну динаміку війни та впливає на міжнародне сприйняття конфлікту. За його словами, партнери України дедалі більше усвідомлюють зміну ситуації та зростання досяжності російських об’єктів на власній території.

"Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань"", — додав Зеленський, підсумовуючи, що це є сигналом для РФ щодо наслідків її агресії.

Як атака дронів оголила слабкі місця ППО РФ - думка експерта

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан заявив, що атака безпілотників на Москву 17 травня продемонструвала вразливість російської системи протиповітряної оборони.

В ефірі телеканалу Київ24 експерт пояснив, що велика територія РФ створює серйозні труднощі для побудови ефективної системи захисту. За його словами, Росія змушена розподіляти сили ППО між фронтом, стратегічними об’єктами та великими містами, через що виникають прогалини в обороні.

Хазан наголосив, що саме такими слабкими місцями й користуються українські дрони під час далекобійних атак.

"Велика територія Росії не є перевагою для оборони. Навпаки, чим більше об’єктів треба прикривати, тим більше "дір" з’являється в системі ППО", — зазначив експерт.

Атака на Москву та Крим - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела масштабну атаку по об'єктах ВПК та нафтової інфраструктури РФ у Московській області, а також завдала ударів по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ.

Крім того, у ніч на 17 травня Москву та Підмосков’я масовано атакували дрони. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, російська ППО не лише неефективно збивала цілі, а й створювала небезпеку для мешканців столиці РФ через роботу РЕБ.

Нагадаємо, що партизанський рух "Атеш" заявив про диверсію в Підмосков’ї, внаслідок якої було порушено роботу кількох вишок зв’язку в районах Путилково, Комунарка та Домодєдово. За їхніми даними, на цих об’єктах розміщувалися модулі РЕБ, що забезпечували роботу систем ППО та координацію цілей, які летять на низькій висоті.

