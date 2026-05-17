Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталі

У Дніпрі зафіксували масштабні підтоплення вулиць після сильної зливи, що накрила місто.

Опади швидко затопили дороги та тротуари / Колаж: Главред, фото: Суспільне

У неділю, 17 травня, у Дніпрі пройшла потужна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

За інформацією місцевих телеграм-каналів, опади були настільки інтенсивними, що вода швидко почала накопичуватися на дорогах і тротуарах. Унаслідок цього окремі ділянки вулиць тимчасово опинилися під водою.

Частина доріг перетворилася на потоки води, що суттєво ускладнило рух транспорту та пересування пішоходів. У різних районах міста зафіксовано значні калюжі та локальні підтоплення.

Мешканці повідомляють про складну ситуацію на проспекті Яворницького, де, за їхніми словами, "вирує справжній водоспад". Вода потужним потоком стікає тротуарами та проїжджою частиною.

Також зазначається, що під час сильної зливи видимість на дорогах суттєво знизилася, що створило додаткові труднощі для водіїв.

Якою буде погода протягом тижня - прогноз синоптика

Протягом тижня з 18 по 24 травня в Україні очікується нестійка погода з періодичними дощами, грозами та місцями градом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме активній циклонічній діяльності та частим опадам.

У більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності, подекуди можливі грози, шквали та град. Водночас температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо у центральних та східних регіонах України.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 15 травня поступово покращилася. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що температура підвищилася на кілька градусів. Найтепліше було на заході - +20…+24 °C.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

