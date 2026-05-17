Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталі

Руслан Іваненко
17 травня 2026, 19:14оновлено 17 травня, 20:28
google news Підпишіться
на нас в Google
У Дніпрі зафіксували масштабні підтоплення вулиць після сильної зливи, що накрила місто.
Ливень, Днепр
Опади швидко затопили дороги та тротуари / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Коротко:

  • У Дніпрі злива підтопила частину вулиць міста
  • Дороги перетворилися на потоки води

У неділю, 17 травня, у Дніпрі пройшла потужна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

За інформацією місцевих телеграм-каналів, опади були настільки інтенсивними, що вода швидко почала накопичуватися на дорогах і тротуарах. Унаслідок цього окремі ділянки вулиць тимчасово опинилися під водою.

відео дня

Частина доріг перетворилася на потоки води, що суттєво ускладнило рух транспорту та пересування пішоходів. У різних районах міста зафіксовано значні калюжі та локальні підтоплення.

  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне
  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне
  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне
  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне
  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне
  • Злива в Дніпрі 17.05. 2026
    Злива в Дніпрі 17.05. 2026 Фото: Суспільне

Мешканці повідомляють про складну ситуацію на проспекті Яворницького, де, за їхніми словами, "вирує справжній водоспад". Вода потужним потоком стікає тротуарами та проїжджою частиною.

Також зазначається, що під час сильної зливи видимість на дорогах суттєво знизилася, що створило додаткові труднощі для водіїв.

Якою буде погода протягом тижня - прогноз синоптика

Протягом тижня з 18 по 24 травня в Україні очікується нестійка погода з періодичними дощами, грозами та місцями градом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме активній циклонічній діяльності та частим опадам.

У більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності, подекуди можливі грози, шквали та град. Водночас температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо у центральних та східних регіонах України.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 15 травня поступово покращилася. . Про це повідомила Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що температура підвищилася на кілька градусів. Найтепліше було на заході - +20…+24 °C.

Також погода в Україні упродовж тижня з 18 по 24 травня буде нестійкою, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної діяльності.

Крім того, Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра дощ Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:54Війна
"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

18:25Війна
Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

17:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

Останні новини

20:46

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

19:54

"Війна повертається в "родную гавань"": Зеленський розкрив деталі атак по РФ

19:23

Руки не зупинялися 12 годин: на Львівщині чоловік установив рекорд України

19:21

Хто розумніший — любителі котів чи собак: дослідження поклало край суперечціВідео

19:14

Сильна злива накрила Дніпро: дороги перетворилися на потоки води, деталіФото

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
18:45

Слово "мямлити" є грубою помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:25

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

17:39

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправдіВідео

17:35

Великі грона смородини без втрат: садівник розповів, чим підживити кущі у травніВідео

Реклама
17:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

17:20

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

16:36

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:05

Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

16:04

Гороскоп на завтра, 18 травня: Ракам - сюрприз, Левам - грандіозні зміни

15:43

Ніякий не "уж": як правильно назвати змію з жовтими "вухами" українською

15:40

Що робити зі скошеною травою: 4 правила від досвідчених садівників

15:23

Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

15:12

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

14:21

Небезпечний вірус стрімко шириться: ВООЗ вводить міжнародну надзвичайну ситуацію

14:11

Moscow відтепер never sleeps: ЗСУ принизили хвалену ППО РФ, і це лише початок

Реклама
13:53

В Україні стався землетрус на глибині 4 кілометри: де саме трясло

13:44

Як країни Заходу "перемалювали" кордони України — які регіони і кому дісталисьВідео

13:36

Дружина і брат не стримали сліз: воїн вперше після полону побачився з рідними

12:46

Простий рецепт котлет без м'ясорубки: вийдуть соковиті завдяки одному інгредієнту

12:39

Краще, ніж у магазині: як приготувати домашнє морозиво швидко та легкоВідео

12:29

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

12:28

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 травня: Ракам — терпіння, Левам — потрібен відпочинок

12:23

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

11:36

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рибам — навантаження, Козерогам — підтримка

11:07

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:01

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

10:50

Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

10:23

Що потрібно зробити у свято 18 травня: суворі прикмети

09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

09:41

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:36

Як дізнатись стать дитини на ранніх термінах вагітності - прикмети і поради лікаря

08:54

Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українцівВідео

08:44

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:35

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:10

"Москва готується до ескалації": Маляр про сигнали з РосіїПогляд

Реклама
07:44

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждаліФото

07:40

Пісню для переможниці "Євробачення" написав друг путініста Кіркорова

07:17

Про що пісня переможця "Євробачення-2026": BangarangaВідео

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти