Ракета влучила в житловий квартал посеред ночі: РФ атакувала Дніпро, є поранені

Атака на Дніпро призвела до пожеж у багатоповерхівці та на складі.

Росіяни запустили по Дніпру дрони та ракети

Коротко:

РФ атакувала Дніпро ракетами та дронами вночі

Під удар потрапив житловий квартал, спалахнули пожежі

Кількість постраждалих зросла до 18 осіб

У ніч на 18 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. У місті під ворожий удар потрапив житловий квартал. Виникли пожежі. Є постраждалі.

Вибухи в Дніпрі пролунали близько дванадцятої години ночі. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни почали запускати дрони в напрямку Дніпра приблизно ще о 20:00 17 травня. Згодом на місто летіли цілі групи безпілотників,

"Дніпро під атакою росіян. Триває бойова робота наших сил ППО. Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - повідомив голова ОВА Олександр Ганжа о 23:38.

За його словами, через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

У Дніпровському районі росіяни влучили у склад, де зберігалася піротехнічна продукція, спалахнула пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

О третій годині ночі Ганжа повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Зафіксовано "прильоти" по житловому кварталу.

Перед цим у багатьох областях України оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Одразу після цього військові зафіксували ракети в напрямку Дніпра та Запоріжжя. Крім того, Повітряні сили повідомили щонайменше про одну ракету, яка летіла на Кривий Ріг, а потім повернула і змінила курс на Дніпро.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

О 03:41 Олександр Ганжа повідомив, що в Дніпрі постраждали три людини.

"Один чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 50 років і чоловік 52 років перебувають на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

Згодом кількість постраждалих зросла до 9. Серед них 10-річний хлопчик.

Ще чотири людини госпіталізовано. Усі в стані середньої тяжкості.

Оновлено. Станом на 07:01 понеділка відомо про 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

Вісім людей госпіталізовані (4 жінки та 4 чоловіки). Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу, повідомив Ганжа.

Як писав Главред, в ніч на 18 травня армія країни-агресора РФ атакувала дронами Одесу. Пошкоджено будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали 11-річний хлопчик та чоловік. Ближче до ранку ворог також атакував об'єкти інфраструктури.

У ніч на 15 травня країна-агресор Росія знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару.

В ніч на 14 травня 2026 року російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Фокус атаки РФ був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України". Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів

Російські окупанти не припиняють спроб знайти спосіб захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Про це розповів у своєму Telegram фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, "є обґрунтовані підозри", що на деяких "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

"Нічого несподіваного для нас тут немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені", – зазначив Флеш.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

