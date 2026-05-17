Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

Руслана Заклінська
17 травня 2026, 22:37
Центр протидії дезінформації наголосив, що Росія розгорнула нову інформаційну операцію.
Росія запустила дезінформацію про розслідування щодо Олени Зеленської / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/olenazelenska.official

Що відомо:

  • РФ поширює фейки про "розслідування" щодо Олени Зеленської
  • НАБУ САП спростували російську дезінформацію
  • Мета ворога - дестабілізація та підрив довіри до українських інституцій

Росія поширила хвилю дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Жодних процесуальних дій у цьому напрямку не ведеться. Про це повідомило НАБУ та САП.

"Поширювані пропагандою країни-агресора повідомлення про будь-які процесуальні дії та розслідування НАБУ і САП щодо дружини президента не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні САП.

У НАБУ заявили, такі фейки є елементом системної кампанії РФ. Метою вкиду ворога є підрив довіри до антикорупційних органів і дестабілізація суспільства в умовах війни.

"Російська пропаганда вже не вперше намагається використати антикорупційні розслідування для дестабілізації нашої країни зсередини", - додали в САП.

Відомства закликали громадян перевіряти інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Фейки про Олену Зеленську / Фото: ЦПД

Заява ЦПД

Центр протидії дезінформації заявив, що РФ проводить проти президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени інформаційну операцію. У Центрі зазначають, що до поширення дезінформації залучені проросійські Telegram-канали в українському інформаційному просторі, а також мережа ботів і окремі підсанкційні блогери.

"Російські державні медіа з посиланням на джерела у російських силових структурах поширюють фейк про першу леді України Олену Зеленську", - наголосили в ЦПД.

Також, за інформацією Центру, РФ може розширювати кампанію, використовуючи скоординовані мережі під управлінням російських спецслужб для поширення фейків у соцмережах, зокрема й на західну аудиторію.

Ексглаві ОП оголосили підозру - що відомо

Нагадаємо, 11 травня екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про ймовірну причетність до легалізації близько 460 млн грн під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.

Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. За даними слідства, йдеться про відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що розслідування триває за кількома напрямками, зокрема в енергетичній та оборонній сферах, а також щодо закупівель дронів і озброєння.

Як повідомляв Главред, 14 травня ВАКС розглянув клопотання щодо запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у 140 млн грн.

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

