Чи розпочали щодо Олени Зеленської розслідування: в НАБУ і САП відповіли

Росія поширила хвилю дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України Олени Зеленської. Жодних процесуальних дій у цьому напрямку не ведеться. Про це повідомило НАБУ та САП.
"Поширювані пропагандою країни-агресора повідомлення про будь-які процесуальні дії та розслідування НАБУ і САП щодо дружини президента не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні САП.відео дня
У НАБУ заявили, такі фейки є елементом системної кампанії РФ. Метою вкиду ворога є підрив довіри до антикорупційних органів і дестабілізація суспільства в умовах війни.
"Російська пропаганда вже не вперше намагається використати антикорупційні розслідування для дестабілізації нашої країни зсередини", - додали в САП.
Відомства закликали громадян перевіряти інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.
Заява ЦПД
Центр протидії дезінформації заявив, що РФ проводить проти президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени інформаційну операцію. У Центрі зазначають, що до поширення дезінформації залучені проросійські Telegram-канали в українському інформаційному просторі, а також мережа ботів і окремі підсанкційні блогери.
"Російські державні медіа з посиланням на джерела у російських силових структурах поширюють фейк про першу леді України Олену Зеленську", - наголосили в ЦПД.
Також, за інформацією Центру, РФ може розширювати кампанію, використовуючи скоординовані мережі під управлінням російських спецслужб для поширення фейків у соцмережах, зокрема й на західну аудиторію.
Ексглаві ОП оголосили підозру - що відомо
Нагадаємо, 11 травня екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про ймовірну причетність до легалізації близько 460 млн грн під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.
Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. За даними слідства, йдеться про відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що розслідування триває за кількома напрямками, зокрема в енергетичній та оборонній сферах, а також щодо закупівель дронів і озброєння.
Як повідомляв Главред, 14 травня ВАКС розглянув клопотання щодо запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у 140 млн грн.
