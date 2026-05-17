Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправді

Дар'я Пшеничник
17 травня 2026, 17:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Ще близько 12:34 до поліції надійшло повідомлення про загоряння гаража та житлового будинку.
У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправді
"Вибух" Житомирі 17 травня / Колаж: Главред, фото: місцеві Telegram-канали

Головне з новини:

відео дня
  • Пожежа у Житомирі виникла не через вибух
  • Вогонь перекинувся на веранду й дах будинку
  • Постраждалих немає, обставини займання встановлюють правоохоронці

У неділю, 17 травня, у районі Польова в Житомирі спалахнула пожежа в гаражі, яка супроводжувалася густим димом, через що в соцмережах почали ширитися припущення про нібито вибух. На місці одразу з’явилися рятувальники, які локалізували загоряння та не допустили його подальшого поширення.

Пресофіцерка ДСНС Ірина Романюк у коментарі Суспільному спростувала чутки про вибух і підтвердила, що вогонь перекинувся з гаража на веранду та дах житлового будинку.

"Там пожежа, там не було ніякого вибуху попереднього. 12:20 надійшло повідомлення, виїхали наші два відділення, дві машини. Горить гараж, з гаража перекинулося на веранду і на дах хати. Рятувальники працюють, постраждалих попередньо немає", - сказала Ірина Романюк.

Кадри пожежі і густого диму у районі Польова швидко поширилися у мережі:

Паралельно на місці події працювали й правоохоронці. У поліції зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько 12:34, після чого слідчо-оперативна група разом із рятувальниками оглянула територію та зафіксувала наслідки пожежі.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - розказала Іванна Сілецька.

Вас може зацікавити:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Житомирщина новости Житомира
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

18:25Війна
Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

17:20Синоптик
Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

"Все дарую тобі": Данилко врятував виступ LELEKA на Євробаченні 2026

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

Від попелиці й сліду не залишиться: чим обприскати рослини

Останні новини

18:45

Слово "мямлити" є грубою помилкою - як правильно сказати українською

18:25

"Швидкого фіналу не буде": експерт зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні

17:39

У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправдіВідео

17:35

Великі грона смородини без втрат: садівник розповів, чим підживити кущі у травніВідео

17:21

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
17:20

Спека прорветься крізь стіну злив із градом: коли Україну розпече до +31

16:36

Загострення на фронті: РФ кинула у наступ одну з найагресивніших дивізій, деталі

16:05

Як Путін ставиться до Зеленського: професор із США "розкусив" диктатора

16:04

Гороскоп на завтра, 18 травня: Ракам - сюрприз, Левам - грандіозні зміни

Реклама
15:43

Ніякий не "уж": як правильно назвати змію з жовтими "вухами" українською

15:40

Що робити зі скошеною травою: 4 правила від досвідчених садівників

15:23

Підмосков'я та аеродром "Бельбек" масовано атакували БПЛА: що уразила СБУ

15:12

Любовний гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня

14:21

Небезпечний вірус стрімко шириться: ВООЗ вводить міжнародну надзвичайну ситуацію

14:11

Moscow відтепер never sleeps: ЗСУ принизили хвалену ППО РФ, і це лише початок

13:53

В Україні стався землетрус на глибині 4 кілометри: де саме трясло

13:44

Як країни Заходу "перемалювали" кордони України — які регіони і кому дісталисьВідео

13:36

Дружина і брат не стримали сліз: воїн вперше після полону побачився з рідними

12:46

Простий рецепт котлет без м'ясорубки: вийдуть соковиті завдяки одному інгредієнту

12:39

Краще, ніж у магазині: як приготувати домашнє морозиво швидко та легкоВідео

Реклама
12:29

Пень сам розсиплеться на порох: що достатньо залити всередину

12:28

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 травня: Ракам — терпіння, Левам — потрібен відпочинок

12:23

Навіть 50 євро: люди скаржаться на дивні правила обміну валют в Ощадбанку

11:36

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рибам — навантаження, Козерогам — підтримка

11:07

РФ вбила 52 людини: Зеленський оприлюднив тривожну статистику після атак РФ

11:01

Герань цвістиме круглий рік: який простий розчин працює краще за магазинні добрива

10:50

Тарифи на воду розраховують по-різному: чому деякі українці платять дорожче

10:23

Що потрібно зробити у свято 18 травня: суворі прикмети

09:54

Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

09:41

У Росії заявили про "захоплення" Купʼянська: в ISW розкрили справжню ситуацію

09:36

Як дізнатись стать дитини на ранніх термінах вагітності - прикмети і поради лікаря

08:54

Італієць заспівав свою пісню "Per sempre si" під акомпанемент бандури українцівВідео

08:44

РФ може напасти на НАТО у неочікуваному місці: яка країна під загрозою

08:35

На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

08:10

"Москва готується до ескалації": Маляр про сигнали з РосіїПогляд

07:44

РФ атакує Україну другою хвилею дронів: у містах є руйнування і постраждаліФото

07:40

Пісню для переможниці "Євробачення" написав друг путініста Кіркорова

07:17

Про що пісня переможця "Євробачення-2026": BangarangaВідео

05:41

Урожаю не буде зовсім: у яких місцях категорично не можна садити перець

05:10

На чотири знаки зодіаку чекає особливий день: хто стане головним щасливчиком

Реклама
04:35

Чому правильно казати "за границю" українською: історик розкрив секрет словаВідео

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні туриста за 19 секунд

03:30

Континент "тріщить": вчені виявили перші ознаки катастрофічного розколу

03:00

Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за УкраїнуВідео

02:32

Вперше в історії: Євробачення 2026 отримало сенсаційного переможцяВідео

02:30

Доля відкриє нові можливості: таролог розповіла, кому пощастить у червні 2026Відео

01:17

Співав весь зал: Сердючка захопила сцену Євробачення-2026 разом з легендами конкурсуВідео

01:12

Несподіваний поворот: кому Україна віддала 12 балів на Євробаченні-2026

00:28

Довели до сліз: співак з Італії розридався на сцені Євробачення-2026Відео

16 травня, субота
23:01

"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланнямВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти