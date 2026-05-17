У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправді

Головне з новини:
- Пожежа у Житомирі виникла не через вибух
- Вогонь перекинувся на веранду й дах будинку
- Постраждалих немає, обставини займання встановлюють правоохоронці
У неділю, 17 травня, у районі Польова в Житомирі спалахнула пожежа в гаражі, яка супроводжувалася густим димом, через що в соцмережах почали ширитися припущення про нібито вибух. На місці одразу з’явилися рятувальники, які локалізували загоряння та не допустили його подальшого поширення.
Пресофіцерка ДСНС Ірина Романюк у коментарі Суспільному спростувала чутки про вибух і підтвердила, що вогонь перекинувся з гаража на веранду та дах житлового будинку.
"Там пожежа, там не було ніякого вибуху попереднього. 12:20 надійшло повідомлення, виїхали наші два відділення, дві машини. Горить гараж, з гаража перекинулося на веранду і на дах хати. Рятувальники працюють, постраждалих попередньо немає", - сказала Ірина Романюк.
Кадри пожежі і густого диму у районі Польова швидко поширилися у мережі:
Паралельно на місці події працювали й правоохоронці. У поліції зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько 12:34, після чого слідчо-оперативна група разом із рятувальниками оглянула територію та зафіксувала наслідки пожежі.
"На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - розказала Іванна Сілецька.
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
