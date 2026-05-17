У мережі писали про вибух у Житомирі: що відбулося насправді

Ще близько 12:34 до поліції надійшло повідомлення про загоряння гаража та житлового будинку.

https://glavred.net/regions/v-seti-pisali-o-vzryve-v-zhitomire-chto-proizoshlo-na-samom-dele-10765550.html Посилання скопійоване

"Вибух" Житомирі 17 травня / Колаж: Главред, фото: місцеві Telegram-канали

Головне з новини:

відео дня

Пожежа у Житомирі виникла не через вибух

Вогонь перекинувся на веранду й дах будинку

Постраждалих немає, обставини займання встановлюють правоохоронці

У неділю, 17 травня, у районі Польова в Житомирі спалахнула пожежа в гаражі, яка супроводжувалася густим димом, через що в соцмережах почали ширитися припущення про нібито вибух. На місці одразу з’явилися рятувальники, які локалізували загоряння та не допустили його подальшого поширення.

Пресофіцерка ДСНС Ірина Романюк у коментарі Суспільному спростувала чутки про вибух і підтвердила, що вогонь перекинувся з гаража на веранду та дах житлового будинку.

"Там пожежа, там не було ніякого вибуху попереднього. 12:20 надійшло повідомлення, виїхали наші два відділення, дві машини. Горить гараж, з гаража перекинулося на веранду і на дах хати. Рятувальники працюють, постраждалих попередньо немає", - сказала Ірина Романюк.

Кадри пожежі і густого диму у районі Польова швидко поширилися у мережі:

Паралельно на місці події працювали й правоохоронці. У поліції зазначили, що повідомлення про займання надійшло близько 12:34, після чого слідчо-оперативна група разом із рятувальниками оглянула територію та зафіксувала наслідки пожежі.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - розказала Іванна Сілецька.

Вас може зацікавити:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред