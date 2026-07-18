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"Вибили з колії": Анджеліна Джолі зважилася на радикальні зміни

Христина Трохимчук
18 липня 2026, 14:06
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Анджеліна Джолі назавжди залишає Лос-Анджелес заради подорожей із дітьми, які вже подорослішали.
'Вибили з колії': Анджеліна Джолі зважилася на радикальні зміни
Анджеліна Джолі покине США / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Анджеліна Джолі покине Лос-Анджелес
  • Як до переїзду ставляться діти зірки

Відома американська актриса Анджеліна Джолі готується до масштабних змін у своєму житті. Голлівудська зірка прийняла остаточне рішення покинути Лос-Анджелес, у якому її довгі роки утримували сімейні зобов'язання, повідомляє People.

Переломний момент настав після того, як наймолодші діти 51-річної знаменитості, близнюки Нокс і Вів’єн, відсвяткували своє 18-річчя. Разом зі своєю великою родиною Анджеліна планує активно відкривати для себе нові країни та присвятити життя подорожам.

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Анджеліна Джолі - діти
Усі діти Анджеліни Джолі стали повнолітніми / фото: ua.depositphotos.com

Примітно, що ініціатива змінити обстановку виходить не тільки від самої актриси - її палко підтримують і дорослі діти. В одному зі своїх інтерв’ю Джолі відверто розповіла, що саме міцна підтримка дітей допомогла їй відновити внутрішню рівновагу після важкого життєвого періоду. Більше того, діти активно підштовхують її до змін.

"Гадаю, що мій бойовий дух нарешті повернувся. Я на деякий час його втратила. Мене трохи вибили з колії, і він повертається значною мірою завдяки моїм дітям, які тепер подорослішали й підтримують мене. Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила на вулицю й займалася чимось новим", - поділилася Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - де буде жити / ua.depositphotos.com

Інсайдери повідомляють, що для Джолі благополуччя та розвиток дітей завжди залишалися головним пріоритетом. Вона прагнула виховати їх громадянами світу, даючи можливість знайомитися з найрізноманітнішими культурами. Інсайдери стверджують, що актриса буквально рахувала дні до того моменту, коли її діти подорослішають і їм більше не знадобиться дозвіл Бреда Пітта на поїздки за кордон.

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Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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