Лизоблюд Машков зібрався лакейськи піднести Путіну папери "на президентство"

Крім того, артист Володимир Машков сам вручав посвідчення іншим путіністам-довіреним особам російського диктатора.

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Крім того, Машков вручав посвідчення іншим путіністам-довіреним особам російського диктатора. / колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Центрвиборчком країни-агресора Росії передав посвідчення "кандидата в президенти", яке виписано на диктатора Володимира Путіна співголові його виборчого штабу, скандальному акторові Володимиру Машкову. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Машков - з непередавано лакейським поглядом - запевнив, що особисто передасть Путіну посвідчення кандидата найближчим часом.

Крім того, артист сам вручав посвідчення іншим путіністам-довіреним особам російського диктатора.

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Такі посвідчення Машков видав посвідчення видав альтистові та диригенту Юрію Башмету, співаку Ярославу Дронову (SHAMAN), спортивній чиновниці Ірині Вінер, саксофоністові Ігорю Бутману, співачці Ларисі Доліній, балеруну Миколі Цискаридзе, режисерові Карену Шахназарову, солістові гурту "Любе" Миколі Расторгуєву, акторці Катерині Гусєвій і фігуристу Євгену Плющенку.

Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер, керівник театру імені Олега Табакова та затятий путініст Володимир Машков назвав "нелюдями" супротивників війни.

Його донька, акторка Марія Машкова, зі свого боку переконана в незаперечності злочину Путіна проти України та світу, за що на нього, а також на самого Машкова, як на відданого слугу путінської тиранії, чекатиме трибунал.

Пізніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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