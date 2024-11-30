Вибрав жити і не сумує ні за чим російським: ведучий "в мотлох" розніс РФ

Олександр Васильєв розповів, як добре йому живеться в далині від терористичної батьківщини.

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Ведучий висловився про Росію / Колаж Главред, фото старить

Російський телеведучий та історик моди Олександр Васильєв, який ще у 2022 році засудив військове вторгнення Росії в Україну і проживає своє найкраще життя у Франції, поділився далеко не ностальгічними думками про свою терористичну батьківщину.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, йому не нудно і не тяжко далеко від агресивної РФ. Він щоразу наголошує, що зовсім не рветься в Росію, його ніщо не тягне назад.

"Не сумую ні за чим російським абсолютно. Усе, чого б мені не вистачало, я маю у своєму серці й у своїй душі - поезія, література, живопис, балет, опера, мова", - каже він.

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Крім того, ведучий додає, що він не може сумувати за російським сиром, "тому що у Франції він якісніший".

Васильєв також додає, що у нього є безліч причин насолоджуватися теперішнім моментом. "Два питання стояли переді мною після 2022 року: або жити, або тужити. Я вибрав жити і намагаюся робити це собі на втіху і не на шкоду іншим людям", - підкреслює колишній ведучий "Модного вироку".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що російська телеведуча Ольга Шелест, яка часто з'являлася на пропагандистському каналі Росія 24 та інших брехливих ЗМІ, покинула все і переїхала в іншу країну. Шелест нічого не говорила щодо нападу Росії на Україну. Тим часом, вони звільнилася з усіх каналів і просто переїхала до США.

Раніше також Олександр Васильєв розповів про те, що путіністка і любителька війни Бабкіна відмовилася вести програму "Модний вирок" і буде ведучою російської програми "Модный vs Народный". Васильєв сказав, що співачці запропонували хороший гонорар. За його даними, Бабкіній потрібні гроші на утримання коханця.

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Хто така Надія Бабкіна? Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РРФСР (1992). Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Единая Россия" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала Російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України і Криму".

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