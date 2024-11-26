"Шалено пощастило": путініст Малінін позаздрив своїм дітям, які живуть у Європі

Олександр Малінін позаздрив своїм дітям - один у Мюнхені, друга в Лондоні.

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Малінін позаздрив своїм дітям / Колаж Главред, фото Instagram/ alexandr_malinin

Коротко:

Малінін звернувся до дітей

Артист показав, як вони виглядають

Російський співак-путініст Олександр Малінін, який також, як і багато росіян, підтримує криваве вторгнення терориста Путіна в Україну, позаздрив своїм дітям-близнюкам, які незважаючи на патріотичну позицію батька живуть не в Росії, а в ЄС.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, поділившись фото дорослих уже дітей.

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"Вітаю вас, мої улюблені Фрол і Устинья! Вам так шалено пощастило народитися разом. Бажаємо вам зберегти ту незриму ниточку, яка пов'язує ваші серця", - пише путініст.

До слова, діти путініста не стали навіть вчитися в терористичній Росії. Так, син Фрол закінчив училище при Академії мистецтв у Мюнхені, а зараз навчається на режисера в університеті кінематографії, а у вільний від занять час працює фотографом.

Устинья Малініна навчається в Королівській Академії музики в Лондоні - займається класичним вокалом. Зовсім недавно виконавиця-початківець дебютувала в опері "Спляча красуня в лісі".

"Нехай чорна кішка розбрату ніколи не пробігає між вами. Живіть дружно і завжди приходьте на допомогу одне одному. Нехай у житті вашому буде багато всього дивовижного і цікавого, нехай ваші мрії малюють посмішки на ваших обличчях, нехай для вас будуть завжди відчинені двері до успіху і добрих надій. Нехай у житті вам у всьому щастить, нехай здійснюються мрії та бажання. З днем народження", - написав путініст

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що дружина Олександра Малініна заборонила синові спілкуватися з рідним батьком.

Додамо, у 2017 році російський співак Олександр Малінін у Києві виконав українські пісні, а в його репертуарі є 2 альбоми українською мовою.

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Хто такий Олександр Малінін Олександр Миколайович Малінін - радянський і російський естрадний співак, композитор, актор, викладач академічного вокалу. Народний артист Російської Федерації (1997), Народний артист України (2004). Лауреат Премії МВС Росії (1998) і Ленінського комсомолу (1991).

Підтримав терористичне вторгнення Росії в Україну.

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