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Анфісу Чехову понівечив ботокс - що сталося з обличчям

Олена Кюпелі
4 січня 2025, 22:01оновлено 4 січня, 23:01
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Анфіса Чехова підбила підсумки і розповіла про неприємний момент, який трапився з нею.
Анфіса Чехова
Анфіса Чехова поскаржилася на зовнішність/ колаж: Главред, фото: instagram.com/achekhova

Російська ведуча-базіка Анфіса Чехова поскаржилася на невдалу процедуру краси, а саме укол ботокса.

Як пишуть російські пропагандисти, Чехова, яка "не помічає" війну в Україні, підбивала підсумки минулого 2024 року. І поділилася з підписниками тим, що позитивного і негативного було в її житті за цей момент. Зокрема, вона поскаржилася на неприємний випадок із зовнішністю.

"Поїздка в Дубай для вивчення англійської, здавалося, повинна була підбадьорити мене... але навалилися проблеми з оком, яке закрилося від неправильної ін'єкції ботокса, відповідальність за сім'ю, і навіть усередині гарної картинки я почувалася як у в'язниці", - поскаржилася Чехова.

відео дня

У той час у телеведучої був птоз верхньої повіки, що виник через ін'єкцію ботокса. Речовина потрапила в окружність ока, і воно почало закриватися. При цьому Чехова не звинувачує фахівця, який проводив процедури. За її словами, це була реакція організму.

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Раніше Главред писав про те, що Чехова вже скаржилася на уколи. На сеансі у косметолога вона вирішила виправити асиметрію брів за допомогою уколів ботокса. Брови вона вирівняла, але одне око візуально опустилося, а повіка повністю не відкривається.

Раніше стало відомо, що путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію. Артист забрав дітей і поїхав за кордон, звідки записує відео свого співу сумнівної якості.

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Хто така Анфіса Чехова?

Анфіса Чехова (справжнє ім'я - Олександра Корчунова) - російська теле- і радіоведуча, актриса. Вела і брала участь у низці українських телешоу ("Танці з зірками", "МастерШеф", "Як вийти заміж"). Підтримує зв'язок з артистами-путіністами, живе в країні-окупанті, але прямих заяв про власну позицію щодо війни в Україні уникає.

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