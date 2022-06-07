Поцілунок Чехової з 10-річним сином викликав грандіозний скандал: ведуча відреагувала

Поцілунок Чехової з 10-річним сином викликав грандіозний скандал / скріншот

Російську телеведучу Анфісу Чехову нарвалася на критику через відео, на якому вона в губи поцілувала свого сина Соломона.

Зараз вона знаходиться на Балі, а на своїй сторінці в Instagram вона публікує кадри з відпочинку.

В одному з останніх відео телеведуча показала, як вона цілує свого сина в губи. І саме цей момент спровокував справжній скандал. Користувачі Мережі викликали на Чехову, мовляв, така інтимна близькість з сином – недоречна.

У відповідь ведуча закликала фоловерів, які не підтримують її вчинок, відписатися. Також вона заявила, що не буде видаляти відео і закрила доступ до коментарів під роликом.

"З якого дива ви вважаєте, що можете МЕНЕ поливати... З якого дива ви, ідеальні люди, дозволяєте собі просто так обматюкати людини. Зараз все в світі вважаються нормальним і можливим. Цілувала, цілувала і буду цілувати. Це моя улюблена дитина. Я дуже шкодую, що вас в дитинстві недолюбили батьки", – висловила Чехова.

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Відзначимо, що телеведуча Анфіса Чехова за свою кар'єру встигла попрацювати в різних сферах на телебаченні, і виявилося, що в юності стала жертвою домагань. Артистка розповіла, що коли їй було 23 роки, продюсер музичного каналу, де вона на той момент працювала, кликав її на особисту зустріч в лазню.