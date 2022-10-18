Змучена Чехова розповіла про боротьбу з хворобою / скріншот

Російська ведуча і співачка Анфіса Чехова зізналася, що останні 16 років мучиться від важкої хвороби.

Перший напад стався у зірки, коли їй було 24 роки. Тоді телеведуча лежала в ліжку, як раптом їй стало дуже погано: швидко Забилося серце, здавило груди, з'явилися болі, нудота і слабкість, расскзала Чехова на своїй сторінці в Instagram.

"Закриваю очі і ніби провалююся в непритомність! Голова паморочиться, ноги ватяні, повітря не вистачає! Мене охопив жах", - згадала Анфіса в соцмережі.

Чехова подумала, що у неї стався інфаркт, але не стала звертатися в лікарню. Однак, коли напади почали повторюватися, вона все ж записалася до лікаря.

"Вони траплялися в метро, через що я перестала в нього спускатися, вдома в ліжку, на вулиці, та де завгодно", - розповіла зірка.

В результаті у Чехової діагностували вегетосудинну дистонію і панічні атаки. Вона пропила курс препаратів, а також зайнялася духовними практиками, завдяки яким навчилася тримати хворобу під контролем.

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