"Набираю цю вагу гадську": Alyona Alyona повідомила про повернення діагнозу

Зірка знову почала приймати ліки, які спричиняють у неї набір ваги.

Alyona Alyona — "Діагноз" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Відома українська реперка Alyona Alyona повідомила шанувальникам в Instagram про повернення свого важкого діагнозу. Виконавиці раніше діагностували депресію.

Alyona Alyona не стала приховувати свої проблеми від фанатів і чесно розповіла про побічні ефекти лікування. Знаменитість знову почала приймати антидепресанти, які значно ускладнюють її боротьбу із зайвими кілограмами.

Alyona Alyona бореться із зайвою вагою / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я почала приймати другий курс антидепресантів, тому що через півтора року до мене повернулася моя "улюблена" депресія. Чомусь від антидепресантів хтось худне, але я так смачно набираю цю вагу. Я так її скидала", — поскаржилася Alyona Alyona.

Як зізналася зірка, неприємні супутники набору ваги знову повернулися в її життя. Реперка чесно розповіла про зміни, які відбулися з її тілом останнім часом.

Alyona Alyona приймає антидепресанти / скрін з Instagram

"Бачу, що у мене вже немає вилиць, з'явилися набряки, кілограми... Я як гармошка — то розтягуюся, то стискаюся. Таке життя. Я не скаржуся, просто ділюся. Хочеться вже якось взяти себе в руки і не розтягуватися", — поділилася Alyona Alyona.

Незважаючи на неприємні побічні ефекти, зірка продовжує лікування, адже ставить на перше місце своє психічне здоров'я.

Про особу: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

