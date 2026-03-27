"Набираю цю вагу гадську": Alyona Alyona повідомила про повернення діагнозу

Відома українська реперка Alyona Alyona повідомила шанувальникам в Instagram про повернення свого важкого діагнозу. Виконавиці раніше діагностували депресію.
Alyona Alyona не стала приховувати свої проблеми від фанатів і чесно розповіла про побічні ефекти лікування. Знаменитість знову почала приймати антидепресанти, які значно ускладнюють її боротьбу із зайвими кілограмами.
"Я почала приймати другий курс антидепресантів, тому що через півтора року до мене повернулася моя "улюблена" депресія. Чомусь від антидепресантів хтось худне, але я так смачно набираю цю вагу. Я так її скидала", — поскаржилася Alyona Alyona.
Як зізналася зірка, неприємні супутники набору ваги знову повернулися в її життя. Реперка чесно розповіла про зміни, які відбулися з її тілом останнім часом.
"Бачу, що у мене вже немає вилиць, з'явилися набряки, кілограми... Я як гармошка — то розтягуюся, то стискаюся. Таке життя. Я не скаржуся, просто ділюся. Хочеться вже якось взяти себе в руки і не розтягуватися", — поділилася Alyona Alyona.
Незважаючи на неприємні побічні ефекти, зірка продовжує лікування, адже ставить на перше місце своє психічне здоров'я.
Раніше Главред повідомляв, що Ігор Кондратюк остаточно закрив питання багаторічного конфлікту зі своїм екс-підопічним Віталієм Козловським. Раніше співак публічно вибачився за свої висловлювання про сина продюсера, який зараз служить у лавах ЗСУ.
Також Амадор Лопес опинився в ТЦК після перевірки документів. Виявилося, що хореограф, який за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення отримав українське громадянство, не став на військовий облік. Стан артиста під час перебування в ТЦК різко погіршився.
Про особу: Alyona Alyona
Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Олегівна Савраненко) — українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
