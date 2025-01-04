Мазут дістався з моря на пляж і влада б'є на сполох через

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Алсу намагалася продати нерухомість / колаж: Главред, фото: instagram.com/alsou_a/

Розкішну віллу російської співачки Алсу, яка мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, залив мазут.

Як відомо, вілла співачки розташована в окупованому Криму, в Орлівці, і побудував її батько співачки. Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, рідину на узбережжі прибирають співробітники МНС анексованого Криму.

"Нафтопродукт дійшов до Балаклави, Орлівки та Любимівки. Поки що на Срібному пляжі в Балаклаві - поодинокі плями мазуту у водоростях і камінні", - пишуть пропагандисти.

Саме тут, в елітному селищі В'язовий Гай під Севастополем, батько Алсу 15 років тому побудував маєток. З 2021 року Алсу і Ян Абрамов намагалися продати хороми за 800 млн рублів, але покупець так і знайшовся.

Вілла Алсу в Криму стоїть покинута / Скріншот Mash

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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