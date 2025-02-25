Російська співачка Алсу продовжує боротьбу за свої статки.

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Співачка Алсу вступила у війну з Абрамовим/ Колаж Главред, фото Instagram/alsou

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За що бореться співачка Алсу

Що думає адвокат її колишнього чоловіка

Російські пропагандистські ЗМІ продовжує лихоманити при слові "Алсу" і "Розлучення". Так, популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, тепер потрапила під гарячу руку свого колишнього чоловіка Яна Абрамова.

Так, як пишуть РосЗМІ, Алсу не погодилася на подачку колишнього чоловіка Абрамова в розмірі 2,5 млрд рублів (близько 30 млн доларів США) і вирішила йти до кінця. Вона подає позов за позовом, вимагаючи ділити все майно Абрамова навпіл.

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Ба більше, вона розсекретила нерухомість, яка була оформлена на третіх осіб, а також попросила суд позбавити Абрамова можливості виїжджати за межі терористичної Росії. І саме це, зрештою, розлютило чоловіка-зрадника.

Так, правозахисник, який представляє інтереси мільярдера Абрамова, зізнався, що екскоханий артистки виступає проти жорсткої лінії поведінки. З цієї причини Добровінський вирішив узяти справу у свої руки і заявив, що з наступного засідання все зміниться.

"Ми вирішили, що з наступного засідання все пройде зовсім не м'яко з нашого боку. Ян намагається, а я кажу, що досить. Досить спроб, треба вже почати діяти жорстко", - пояснив адвокат.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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