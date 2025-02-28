Алсу застукали в обіймах одруженого чоловіка в лісі

Алсу притиснулася до племінника російського путініста і режисера Федора Бондарчука.

https://glavred.net/starnews/alsu-zastukali-v-obyatiyah-zhenatogo-muzhchiny-v-lesu-10643423.html Посилання скопійоване

Алсу тепер сміливо може влаштовувати особисте життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alsou_a/

Коротко:

З ким обіймалася Алсу

У що вона була одягнена

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, вкотре стала героїнею пліток.

Цього разу, як пише пропагандистське видання 7Дней, співачку нарешті застукали за обіймами зі стороннім чоловіком. І сталося це не під час світського заходу, а в буквальному сенсі - в лісі.

відео дня

Так, Алсу притулилася до племінника російського путініста і режисера Федора Бондарчука. На Алсу був одягнений винного кольору довгий плащ, вона була на високих підборах, а в руках тримала велику люксову сумку від Hermes.

Сам Крюков задумливо вдивлявся вдалину, притискаючись до розведеної співачки.

Алсу за деревом притулилася до чоловіка / Фото Стархіт

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

Вас також може зацікавити:

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред