86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

Голлівудський актор Аль Пачіно та його колишня кохана Беверлі Д'Анджело розлучилися у 2004 році, але це не завадило їм разом відсвяткувати 86-річчя зірки "Хрещеного батька".
Як пише Page Six, колишню пару помітили на прогулянці в Беверлі-Гіллз у п'ятницю ввечері, напередодні дня народження Пачіно.
74-річна Д'Анджело була одягнена в повсякденний одяг: чорні штани та бежевий піджак, доповнивши образ яскравим шарфом і золотими сонцезахисними окулярами.
Вона взяла з собою коричневу шкіряну сумочку і доповнила образ зручними кросівками.
Ікона "Обличчя зі шрамом", тим часом, був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани та кросівки. Він завершив ансамбль круглими сонцезахисними окулярами, шарфом і шапкою-біні.
У колишньої пари є дорослі близнюки Антон і Олівія, 25 років, яких вони народили у 2001 році за допомогою ЕКЗ під час стосунків, що тривали з 1996 по 2004 рік.
Про особу: Аль Пачіно
Аль Пачіно (Альфредо Джеймс Пачіно) — легендарний американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер, який народився 25 квітня 1940 року.
Аль Пачіно почав зніматися наприкінці 1960-х, здобувши широку популярність у 1970-х роках.
Аль Пачіно — один із найвизначніших акторів світового кінематографа, найбільш відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за який отримав "Оскар".
Лауреат премій "Оскар", BAFTA, кількох "Золотих глобусів", а також театральної премії "Тоні" та телевізійної "Еммі".
Аль Пачіно вважається одним із найвидатніших акторів в історії кіно, чиє ім'я стало синонімом досконалої акторської майстерності.
