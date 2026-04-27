86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

Аль Пачіно та його колишня прогулялися разом, незважаючи на те, що розійшлися,

Аль Пачіно зараз 86 років

Голлівудський актор Аль Пачіно та його колишня кохана Беверлі Д'Анджело розлучилися у 2004 році, але це не завадило їм разом відсвяткувати 86-річчя зірки "Хрещеного батька".

Як пише Page Six, колишню пару помітили на прогулянці в Беверлі-Гіллз у п'ятницю ввечері, напередодні дня народження Пачіно.

74-річна Д'Анджело була одягнена в повсякденний одяг: чорні штани та бежевий піджак, доповнивши образ яскравим шарфом і золотими сонцезахисними окулярами.

Вона взяла з собою коричневу шкіряну сумочку і доповнила образ зручними кросівками.

Ікона "Обличчя зі шрамом", тим часом, був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани та кросівки. Він завершив ансамбль круглими сонцезахисними окулярами, шарфом і шапкою-біні.

У колишньої пари є дорослі близнюки Антон і Олівія, 25 років, яких вони народили у 2001 році за допомогою ЕКЗ під час стосунків, що тривали з 1996 по 2004 рік.

Про особу: Аль Пачіно Аль Пачіно (Альфредо Джеймс Пачіно) — легендарний американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер, який народився 25 квітня 1940 року. Аль Пачіно почав зніматися наприкінці 1960-х, здобувши широку популярність у 1970-х роках. Аль Пачіно — один із найвизначніших акторів світового кінематографа, найбільш відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за який отримав "Оскар". Лауреат премій "Оскар", BAFTA, кількох "Золотих глобусів", а також театральної премії "Тоні" та телевізійної "Еммі". Аль Пачіно вважається одним із найвидатніших акторів в історії кіно, чиє ім'я стало синонімом досконалої акторської майстерності.

