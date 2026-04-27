86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

Олена Кюпелі
27 квітня 2026, 05:30
Аль Пачіно та його колишня прогулялися разом, незважаючи на те, що розійшлися,
Аль Пачіно зараз 86 років

  • Як зараз виглядає Аль Пачіно
  • З ким його сфотографували

Голлівудський актор Аль Пачіно та його колишня кохана Беверлі Д'Анджело розлучилися у 2004 році, але це не завадило їм разом відсвяткувати 86-річчя зірки "Хрещеного батька".

Як пише Page Six, колишню пару помітили на прогулянці в Беверлі-Гіллз у п'ятницю ввечері, напередодні дня народження Пачіно.

74-річна Д'Анджело була одягнена в повсякденний одяг: чорні штани та бежевий піджак, доповнивши образ яскравим шарфом і золотими сонцезахисними окулярами.

Аль Пачіно прогулявся з колишньою

Вона взяла з собою коричневу шкіряну сумочку і доповнила образ зручними кросівками.

Фото Аль Пачіно можна подивитися тут

Ікона "Обличчя зі шрамом", тим часом, був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани та кросівки. Він завершив ансамбль круглими сонцезахисними окулярами, шарфом і шапкою-біні.

У колишньої пари є дорослі близнюки Антон і Олівія, 25 років, яких вони народили у 2001 році за допомогою ЕКЗ під час стосунків, що тривали з 1996 по 2004 рік.

Про особу: Аль Пачіно

Аль Пачіно (Альфредо Джеймс Пачіно) — легендарний американський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист і продюсер, який народився 25 квітня 1940 року.

Аль Пачіно почав зніматися наприкінці 1960-х, здобувши широку популярність у 1970-х роках.

Аль Пачіно — один із найвизначніших акторів світового кінематографа, найбільш відомий за ролями у фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом" та "Запах жінки", за який отримав "Оскар".

Лауреат премій "Оскар", BAFTA, кількох "Золотих глобусів", а також театральної премії "Тоні" та телевізійної "Еммі".

Аль Пачіно вважається одним із найвидатніших акторів в історії кіно, чиє ім'я стало синонімом досконалої акторської майстерності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

