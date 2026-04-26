Є одна умова: Тарас Тополя розповів про майбутні стосунки

Тарас Тополя дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про свої стосунки.

Тарас Тополя розповів про стосунки

Український співак Тарас Тополя в новому інтерв'ю заговорив про нові стосунки.

За словами Тараса Тополі, зараз головна мета артиста — зосередитися на розвитку дітей, яких він виховує разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тополею.

"У мене троє дітей, за яких я відповідальний, і я продовжую робити все як батько. Якщо серйозні стосунки, то взагалі ні. Я щиро це кажу. А про якісь інші… То зрозуміло", — каже артист.

Він також додав, що у нього є одна вимога до друзів і стосунків — довіра.

"Якщо людина робить якісь неприємні для мене речі, але щиро каже: „Так, я зробив/-ла це, тому що…". І я пробачаю перший раз і другий. На третій раз я припиняю спілкування. Це найважливіше для мене. Якщо є довіра, то я можу навіть мати кардинально різні погляди з людиною, але я це приймаю. Не можу прийняти — обман і зраду ідеї або на побутовому рівні, або глобально щось сталося. Без довіри — нічого не побудуєш", — додав він.

Про особу: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

