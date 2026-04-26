Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

Коротко:
- З якої нагоди відбувся захід
- Що затьмарило урочистий момент
Колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем була "сумна" і шокована тим, що відчуження від Брукліна затягнулося настільки довго — надії на примирення до чемпіонату світу з футболу згасають.
Як пише Page Six, цього тижня Вікторія Бекхем була королевою балу на Манхеттені, представивши свою колекцію Gap, яка була розпродана майже миттєво в п'ятницю, і увійшовши до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.
Як завжди, поїздка була сімейною подією: люблячий чоловік Девід, 21-річний син Круз і 14-річна дочка Харпер були присутні на вечірці з нагоди запуску модної колекції.
Але за посмішками виявилося, що Вікторія все ще переживає через конфлікт, що триває зі старшим сином Брукліном.
"Все йде чудово, але Брукліна там немає", — сказав обізнане джерело, наголошуючи на тому, що сім'я "ніколи не втратить надію" на возз'єднання зі своїм сином.
Минуло вже майже рік з того часу, як Девід і Вікторія підтримували зв'язок зі своїм сином, і інсайдери кажуть, що Бекхеми шоковані та "засмучені" тим, що це затягнулося на такий довгий термін.
Надії на те, що стосунки відновляться до чемпіонату світу з футболу в червні, коли сім'я оселиться в США, тепер згасають. "Все завмерло", — сказав один з інсайдерів.
Виявляється, що Бруклін підтримує зв'язок лише через SMS зі своїми бабусею та дідусем — бабусею по батьківській лінії, Сандрою, та батьками Вікторії, Джекі й Тоні, — і навіть це відбувається нечасто.
Про особу: Вікторія Бекхем
Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста та бізнесмена Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".
