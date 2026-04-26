Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

Вікторія досі переживає через конфлікт зі старшим сином Брукліном, який триває.

Вікторія та Девід Бекхем перебувають у конфлікті з Брукліном

Колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем була "сумна" і шокована тим, що відчуження від Брукліна затягнулося настільки довго — надії на примирення до чемпіонату світу з футболу згасають.

Як пише Page Six, цього тижня Вікторія Бекхем була королевою балу на Манхеттені, представивши свою колекцію Gap, яка була розпродана майже миттєво в п'ятницю, і увійшовши до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Як завжди, поїздка була сімейною подією: люблячий чоловік Девід, 21-річний син Круз і 14-річна дочка Харпер були присутні на вечірці з нагоди запуску модної колекції.

Але за посмішками виявилося, що Вікторія все ще переживає через конфлікт, що триває зі старшим сином Брукліном.

"Все йде чудово, але Брукліна там немає", — сказав обізнане джерело, наголошуючи на тому, що сім'я "ніколи не втратить надію" на возз'єднання зі своїм сином.

Минуло вже майже рік з того часу, як Девід і Вікторія підтримували зв'язок зі своїм сином, і інсайдери кажуть, що Бекхеми шоковані та "засмучені" тим, що це затягнулося на такий довгий термін.

Надії на те, що стосунки відновляться до чемпіонату світу з футболу в червні, коли сім'я оселиться в США, тепер згасають. "Все завмерло", — сказав один з інсайдерів.

Виявляється, що Бруклін підтримує зв'язок лише через SMS зі своїми бабусею та дідусем — бабусею по батьківській лінії, Сандрою, та батьками Вікторії, Джекі й Тоні, — і навіть це відбувається нечасто.

Про особу: Вікторія Бекхем Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста та бізнесмена Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

