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Дружина відомого футболіста випадково зняла на відео його трагічну смерть

16 травня 2022, 19:11

31-річний футболіст під час відпустки з сім'єю стрибнув з високої скелі в море.

футболіст Вітесса Мурад Ламрабатте
Футболіст Мурад Ламрабатте / скріншот

Відомий футболіст і колишній гравець нідерландського Вітесса Мурад Ламрабатте відпочивав разом з дружиною і двома дітьми на іспанській Мальорці.

31-річний футболіст в якийсь момент вирішив стрибнути з 25-метрової скелі в море. Стрибок знімала на відео його дружина. Дівчина відразу зрозуміла, що все пішло не так, як планувалося, передає MV TV.

Вона крикнула: "Боже мій!", коли Мурад впав об воду.

Чоловік вже не сплив. Його тіло шукали за допомогою катера і вертольота.

Медики встановили, що 31-річний Ламрабатте потонув у несвідомому стані.

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