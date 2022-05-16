Дружина відомого футболіста випадково зняла на відео його трагічну смерть

31-річний футболіст під час відпустки з сім'єю стрибнув з високої скелі в море.
Відомий футболіст і колишній гравець нідерландського Вітесса Мурад Ламрабатте відпочивав разом з дружиною і двома дітьми на іспанській Мальорці.
31-річний футболіст в якийсь момент вирішив стрибнути з 25-метрової скелі в море. Стрибок знімала на відео його дружина. Дівчина відразу зрозуміла, що все пішло не так, як планувалося, передає MV TV.
Вона крикнула: "Боже мій!", коли Мурад впав об воду.
Чоловік вже не сплив. Його тіло шукали за допомогою катера і вертольота.
Медики встановили, що 31-річний Ламрабатте потонув у несвідомому стані.
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Автор: Маша Тупченко