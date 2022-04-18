У Кріштіану Роналду трапилася трагедія: помер син футболіста

Роналду / Reuters

Футболіст Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина.

У жовтні нападник Манчестер Юнайтед розповів, що вони з Джорджиною Родрігес чекають народження близнюків.

Пізніше стало відомо, що це хлопчик і дівчинка. Сьогодні Кріштіану розповів про смерть хлопчика.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про те, що наш малюк помер. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент завдяки надії і радості", - написав Роналду в соцмережі.

Футболіст з дружиною Джорджиною подякували лікарям і медсестер за надану допомогу і підтримку.

"Ми спустошені і просимо про конфіденційність в цей дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", - написав португалець.

Роналду і Джорджина познайомилися в 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. 12 листопада 2017 року у пари народилася дочка Алана Мартіна.

До того моменту у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився в 2010 році від невідомої матері, а також близнюки Єва і Матео, які народилися в 2017 році від сурогатної матері.

Відзначимо, в серпні 2021 року один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду повернувся "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб досяг домовленості з "Ювентусом" щодо трансферу 36-річного форварда.

Португалець вже виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 роки. За цей час Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок Англійської Ліги і один раз Кубок країни, а 2008 році португалець разом з "Юнайтед" став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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