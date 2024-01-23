"За три рубля маму продасть": колишня Тимощука розповіла, як він бреше дітям з приводу РФ

Колишня дружина скандального футболіста Анатолія Тимощука зізналася, як дочки Міа і Ноа сміються над батьками через його постійну брехню.

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За словами Надії Навроцької, Анатолій Тимощук дітям бреше регулярно / колаж Главред, фото УНІАН і dynamo.kiev.ua

Скандальний футболіст і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук дуже давно відрізнявся знатної жадібністю - навіть в спілкуванні з власними дітьми. Про це розповіла колишня дружина спортсмена Надія Навроцька в інтерв'ю порталу NV.

Як каже жінка, Міа і Ноа вже не один рік ростуть без батьківської уваги в Німеччині з мамою.

"Він з ними мало спілкується. Анатолій не приїжджає до дітей десь з 2017 або 2018 року. Хоча може дзвонити їм два рази на тиждень За рішенням суду. Він же хотів у мене забрати їх взагалі. За російською схемою своєю. Він нібито пройшов тести у якогось психолога в дні, коли Тимощука навіть в Росії не було. Потім приїжджав сюди і говорив - я нормальний, а її треба перевірити. У Німеччині таке не пройде, це не Росія. Мене ніяких прав не позбавили, але йому встановили цей режим спілкування з дітьми - дзвінки два рази на тиждень. Хоча до цього у нього не було режиму ніякого, спілкуйся скільки хочеш. Тепер іноді дзвонить дочкам. Діти беруть іноді трубку. Я намагаюся, щоб вони брали трубку, коли чую, тому що він на домашній телефон дзвонить. Тому що я повинна спонукати дітей спілкуватися з батьком за законом. Я кажу дітям взяти трубку, але коли дітям кажеш "треба", то ви розумієте, що діти роблять? Навпаки. Вони не дуже хочуть з ним говорити. Іноді задають якісь питання, а він якусь нісенітницю там говорить. Анатолій майже не вітає їх з днем народження. Хоча раз, по-моєму, недавно вітав. Просто по телефону, ні подарунків, ні нічого. Наприклад, сусіди німці шлють подарунки нашим дітям або гроші в конверті", ‒ сказала Надія.

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За словами жінки, Тимощук регулярно обманює дочок – з будь-якого приводу.

"А від тата взагалі нуль, роками. Плюс він їх постійно обманює. Каже: я вам куплю iPad, а вони просто вже сміються над ним. Якось, коли війна почалася, то вони питали за кого він. А Тимощук говорив, що він не за Росію. Він їм набреше, що-небудь і все. Але він такий, який він є. Тому що зробиш? Ми це спокійно сприймаємо. Розумієте, їм вже 13-14 років. Якщо немає його в їхньому житті, то і немає. У них вже інше життя. [ ... ] Він дітям обіцяє на Різдво подарувати iPad, і він їх обманює, ну що ви хочете, ну яка Україна для нього? Мені здається, він за три рубля маму рідну продасть. Йому зараз комфортно там. Він буде використаний Росією пізніше, а він не розуміє або не усвідомлює цього. Або йому пофіг", ‒ сказала жінка.

Нагадаємо, в травні минулого року портал ТСН з посиланням на власні джерела повідомив, що скандальний футболіст і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук намагався за допомогою підроблених документів отримати паспорт громадянина Румунії.

Журналісти припускають, що таким чином Тимощук намагається обійти санкції, які на нього наклала Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України − після того, як той підтримав військову агресію Росії проти нашої країни.

До того раніше ексфутболіст і капітан київського "Динамо" Микола Морозюк, який тоді працював на Кіпрі спортивним директором клубу "Красава Іпсонас" російського блогера Євгена Савіна, заявив, що за кордоном перебувати спокійніше, ніж в Україні.

"Знаєш, коли вже їдеш в іншу країну, то трохи відходиш. Все воно якось притупляється, стаєш більш спокійним. Там ти весь час в стресі. Коли я перебував в одному з найбезпечніших регіонів і чув, що в чотирьох кілометрах від тебе прилітає шість ракет. І ти в паніці біжиш з батьками в підвал. Спостерігаєш це все, моніториш соцмережі, передзвонюєшся з друзями. Це страшно. Жах", - сказав Морозюк.

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