Відомий футболіст української збірної втік на Кіпр і заявив, як жахливо жити в Україні

Микола Морозюк зізнався, що у нього була можливість повернутися в Україну.

Футболіст Микола Морозюк / dynamomania.com

Екс-футболіст і капітан київського "Динамо" Микола Морозюк, який працює на Кіпрі спортивним директором клубу "Красава Іпсонас" російського блогера Євгена Савіна, поділився своїми думками про війну.

Екс-футболіста збірної України заявив, що за кордоном перебувати спокійніше, ніж в Україні.

"Знаєш, коли вже їдеш в іншу країну, то трохи відходиш. Все воно якось притупляється, стаєш більш спокійним. Там ти весь час в стресі. Коли я перебував в одному з найбезпечніших регіонів і чув, що в чотирьох кілометрах від тебе прилітає шість ракет... І ти в паніці біжиш з батьками в підвал... Спостерігаєш це все, моніториш соцмережі, передзвонюєшся з друзями... це страшно. Жах", - сказав Морозюк.

відео дня

Микола зізнався, що у нього була можливість повернутися в Україну.

"Але я не міг поїхати з родиною. Є моменти, які просто не дозволяють жити в тих умовах, які зараз у нас. Це вже неможливо. Я міг тільки поїхати один. Але жити без сім'ї в Україні було б не зовсім правильно", – додав 35-річний півзахисник.

Варто відзначити, що Морозюк 1 вересня минулого року підписав контракт з "Красавою" за системою 1+1 Як футболіст, але через кілька тижнів вирішив завершити кар'єру гравця, продовживши працювати менеджером.

Микола виступав у молодіжних збірних України різного віку, зіграв 14 матчів за національну збірну і забив 1 гол.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.

Читайте також: