Скандальний Анатолій Тимощук підробляв документи заради румунського паспорта - ЗМІ

Тимощук заради паспорта намагався довести, що його бабуся народилася в 1929 році на території тодішнього Королівства Румунії, пишуть ЗМІ.

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Тимощук, румунський паспорт / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Скандальний футболіст і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук намагався за допомогою підроблених документів отримати паспорт громадянина Румунії. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на власні джерела.

Журналісти припускають, що таким чином Тимощук намагається обійти санкції, які на нього наклала Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України − після того, як той підтримав військову агресію Росії проти нашої країни.

Тимощук нібито подав до міграційної служби Румунії пакет документів, в якому намагався довести, що його бабуся народилася в 1929 році на території тодішнього Королівства Румунії. Правда, журналісти стверджують, що в українських реєстрах такої родички у екс-футболіста немає в принципі.

"Ну, які румуни, ви що? У нього одна бабуся живе в квартирі над батьками Толіка. До цього жила в Нововолинську, бо Дід Шахтар. Все з Волині", - стверджує колишня дружина Анатолія Надія Навроцька.

Поки невідомо, яке рішення з приводу паперів прийняла румунська влада, проте, за українським законодавством, Тимощуку загрожує кримінальне переслідування за підробку документів.

Нагадаємо, раніше екс-футболіст і капітан київського "Динамо" Микола Морозюк, який працює зараз на Кіпрі спортивним директором клубу "Красава Іпсонас" російського блогера Євгена Савіна, заявив, що за кордоном перебувати спокійніше, ніж в Україні.

"Знаєш, коли вже їдеш в іншу країну, то трохи відходиш. Все воно якось притупляється, стаєш більш спокійним. Там ти весь час в стресі. Коли я перебував в одному з найбезпечніших регіонів і чув, що в чотирьох кілометрах від тебе прилітає шість ракет. І ти в паніці біжиш з батьками в підвал. Спостерігаєш це все, моніториш соцмережі, передзвонюєшся з друзями. Це страшно. Жах", - сказав Морозюк.

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