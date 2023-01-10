Після скандального вигнання з Україні: у Росії взялися за Тимощука

Анатолій Тимощук з самого початку війни відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише зміг видавити з себе невеликий сторіс в Instagram.

Анатолій Тимощук / ФК Зеніт

Колишній російський футболіст Зеніту Дмитро Радченко зробив вигляд, що не розуміє причин санкцій щодо екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука.

Він заявив, що спорт поза політикою і назвав неправильним указ Володимира Зеленського, в якому президент країни ввів обмеження проти нинішнього тренера Зеніту. В інтерв'ю порталу Metaratings Радченко заявив, що Зеніт буде всіляко підтримувати зрадника України.

"Ми розуміємо, що санкції від Зеленського, які торкнулися Тимощука - це просто політичні моменти. Анатолій великий професіонал і зробив багато для нашого і українського футболу. Так, перш за все прикро, що він був капітаном збірної України, а тепер Зеленський наклав такі санкції проти нього. Його позбавили всіх титулів - це неправильно. Я завжди говорив, що політику і спорт пов'язувати не можна. Чи буде надана Тимощуку підтримка з боку клубу та вболівальників? Його і раніше всі підтримували, не треба заважати нічого", – сказав Радченко.

Анатолій Тимощук з самого початку війни відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише зміг видавити з себе невеликий сторіс в Instagram, в якому просто закликав до миру.

У день народження Тимощука Луцька міська Рада позбавила колишнього гравця збірної України звання "Почесний громадянин міста".

Українська асоціація футболу позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремля Володимира Путіна в Україні.

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