"Усі - лідери у своїх командах": відомий тренер дав прогноз для збірної України на Євро-2024

Відомий український тренер Руслан Костишин зробив дуже оптимістичний прогноз на виступ збірної України на "Євро-2024".

https://glavred.net/sport/vse-lidery-v-svoih-komandah-izvestnyy-trener-dal-prognoz-dlya-sbornoy-ukrainy-na-evro-2024-10572503.html Посилання скопійоване

Відомий тренер Руслан Костишин дав прогноз для збірної України на Євро-2024/ колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український екс-футболіст і колишній тренер ковалівського "Колоса" Руслан Костишин дуже високо оцінив перспективи збірної України на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, повідомляє портал Sportarena.

Костишин вважає, що підопічні Сергія Реброва можуть дійти до останніх стадій турніру - навіть аж до півфіналу.

"Ми не тільки вийдемо з групи, але можемо пробитися і в півфінал. Усі ми пам'ятаємо, що на попередньому Євро ми вийшли до чвертьфіналу, де програли збірній Англії. Але тоді ми не виглядали так якісно, як зараз. Так, 2021 року ми заслужено дісталися чвертьфіналу, але це був максимум. Зараз практично всі наші гравці виступають у топчемпіонатах і там вони на хорошому рахунку. Усі вони лідери у своїх командах, мабуть, крім Малиновського. Усі наші футболісти затребувані в Європі, і вони звикли грати по два напружені матчі на тиждень. Усі побачили, що гравці національної збірної України вміють грати у футбол. А тепер у нас і мотивація зашкалює - всі хочуть проявити себе на європейському рівні", - сказав фахівець.

відео дня

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, які входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір пройде в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

Сварка Алієва з Мілевським - новини за темою

Легендарний і скандальний екс-футболіст футбольної команди "Динамо" (Київ) Олександр Алієв жорстко пройшовся по своєму багаторічному другові і колишньому партнеру по команді Артему Мілевському.

Спортсмен посварив Мілевського за те, що той назвав дурними висловлювання друга щодо його лікування від алкогольної залежності, а також записав довгий ефір в Instagram, де описав усю ситуацію, що трапилася між спортсменами.

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає - я скрізь його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує", - повідомив він.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред