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Він для мене не існує: екс-футболіст Динамо Алієв жорстко висловився про Мілевського

Олена Кюпелі
29 лютого 2024, 15:11
Олександр Алієв розповів про конфлікт зі своїм колишнім колегою.
Олександр Алієв записав довге відео про порятунок Міланського
Олександр Алієв записав довге відео про порятунок Міланського / Колаж Главред, фото Instagram / aliev_sasha8

Екс-футболіст футбольної команди Динамо-Київ Олександр Алієв жорстко пройшовся по своєму колезі по команді Артему Мілевському.

Спортсмен посварив Мілевського за те, що той назвав дурними висловлювання друга щодо його лікування від алкогольної залежності, а також записав довгий ефір у Instagram, де описав все ситуацію, яка трапилася між спортсменами.

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає – Я всюди його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує", - повідомив він.

відео дня

За словами Алієва, він перебував поруч з Артемом Мілевським, коли того госпіталізували і він був у комі. Крім того, Алієв розповів, як шукав гроші на дороге лікування футболіста і був з ним поруч, практично кожен день.

Він також називає одного Сергія, який "крутився" поруч з хворим спортсменом. Алієв каже, що він просив виписки і рахунки лікарні, щоб потім пред'явити їх як свою допомогу перед Мілевським. "Його туди не пускали, а він все одно приїжджав і погрожував лікарю", - розповідає Алієв про прудкого друга Мілевського.

Динамо Київ-найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб з міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб був заснований 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України" Динамо "поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольської"Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом в 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Алієв, який служить в ЗСУ, додає, що навіть хотів привезти його до себе в частину і закрити там, щоб допомогти колишньому колезі позбутися алкогольної залежності.

Нагадаємо, раніше колишнього футболіста київського Динамо і збірної України Артема Мілевського звинуватили в ганебній поведінці під час воєнного стану в Україні.

Раніше також Артем Мілевський опублікував відео, на кадрах якого розповів, як ховається від війни на підземному паркінгу. Спортсмен в сльозах показав притулок для своєї сім'ї і просив, щоб його залишили живим.

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Артем Мілевський Олександр Алієв новини шоу бізнесу
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