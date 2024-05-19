"Я знаю, що він тут": Усик розплакався просто перед ЗМІ, згадавши про батька

Новоспечений абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик розплакався на прес-конференції, коли згадав про покійного батька.

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Олександр Усик після перемоги згадав про покійного батька і розплакався/ колаж Главред, фото УНІАН

Новий абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 нокаутів) дуже емоційно прокоментував свою перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 нокаути). Українець просто розридався, коли згадав свого померлого 2012 року батька - Олександра Усика-старшого.

Журналісти нагадали Усику його розповідь про те, що покійний батько перед боями приходить боксеру уві сні.

"Востаннє, коли мій батько приходив уві сні. Я сумую за своїм батьком. Сказав йому: "Ти живеш там, я живу тут. Будь ласка, не приходь до мене. Люблю тебе". Для мене важко, коли батько приходить у снах. Пам'ятатиму його все своє життя. Знаю, що він зараз тут, серед нас, - сказав Усик.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і суперважкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). З 19 травня - абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA/WBO/IBF/IBO, повідомляє "Вікіпедія".

До слова, Усик-старший помер за кілька тижнів після того, як його син виборов для України золоту медаль на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

Олександр Усик у сльозах на прес-конференції після поєдинку після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, емоційно обговорюючи покійного батька: "Я знаю, що він тут".



[? @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ - Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Усик став абсолютним чемпіоном світу

Український боксер Олександр Усик у ніч із 18 на 19 у Саудівській Аравії на стадіоні Kingdom Arena здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Майже весь бій українець був набагато активнішим за супротивника. А в 9 раунді Усик провів серію потужний атак і Ф'юрі - хоч і встояв на ногах - але все ж побував у нокдауні. Від негайної поразки його врятував рефері і гонг. За підсумком бою судді визнали переможцем Усика.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.

Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

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