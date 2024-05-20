Проти кого збірна України зіграє на Євро-2024: календар матчів

Збірна України з футболу вчетверте поспіль зіграє на чемпіонаті Європи - тепер підопічні Сергія Реброва вийдуть на поля Німеччини

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Україна під керівництвом Сергія Реброва на Євро-2024 - календар матчів / колаж Главред, фото УНІАН і UEFA

Збірна України з футболу цього літа зіграє на чемпіонаті Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці завдяки вольовій перемозі над збірною Ісландії у вирішальному матчі плей-офф зуміли пробитися на першість континенту.

Підопічні Сергія Реброва на груповому етапі турніру зіграють у групі Е, поєдинки якої пройдуть на стадіонах Мюнхена, Франкфурта-на-Майні, Кельна, Дюссельдорфа і Штутгарта. Їхніми суперниками будуть збірна Бельгії (з бельгійцями українці взагалі зіграють вперше в історії), а також збірні Румунії та Словаччини.

Українці стартують грою проти команди з країни мамалиги. Потім будемо зустріч зі словаками, а закриє груповий етап для себе наша команда зустріччю з бельгійцями.

Хто такий Сергій Ребров? Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник та футбольний тренер і функціонер. З 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. З 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Календар збірної України на Євро-2024

17 червня, 16:00. Група Е. Румунія - Україна.

21 червня, 16:00. Група Е. Словаччина - Україна.

26 червня, 19:00. Група Е. Бельгія - Україна.

У плей-оф, згідно з регламентом, виходять збірні, які посядуть перші два місця. Також до 1/8 потраплять чотири збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах, але в них будуть найкращі показники забитих-пропущених м'ячів.

Крім того, підопічні Реброва зіграють кілька товариських матчах під час підготовки до Євро-2024.

Товариські матчі

3 червня, 21:45. Німеччина - Україна

7 червня. Польща - Україна

11 червня. Молдова - Україна

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