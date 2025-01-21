Володимир Кличко хоче повернутися на ринг, щоб битися за титул - промоутер

Якщо 48-річний Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу.

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Кличко хоче повернутися на ринг / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/klitschko

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Промоутер Кличка оцінив шанси боксера

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року

Том Лоффлер, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка розповів, що український екс-боксер планує повернутися на професійний ринг. Про це Лоффер сказав у коментарі для ESNEWS.

"Володимир сказав, що буде битися за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, так що подивимося. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатний це зробити, то це Володимир", - сказав Лоффер. відео дня

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера.

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера в 1994-му у віці 45 років.

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, достроково програвши Джошуа.

Новини боксу - останні події

Нагадаємо, Главред писав, що 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейта українцем Олександром Усиком і екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перед бажаним реваншем колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив нагадати про себе. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером, яким, схоже, хотів налякати свого опонента - Олександра Усика. Однак даремно, адже в підсумку перемогу здобув українець.

Після перемоги над Ф'юрі українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

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