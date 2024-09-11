Хотів налякати Усика: 'Циганський король' одним ударом поклав тайського боксера

Перед омріяним реваншем колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив нагадати про себе. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером, яким, схоже, хотів налякати свого опонента – Олександра Усика.
Підготовка до реваншу у двох супротивників відбувається масштабно. Час від часу боксери радують шанувальників відео з тренувального табору та змагаються у таланті та дотепності.
На цей раз 36-річний британець випустив ролик з тренування з тайськими боксерами. Бійці, які спостерігали за поєдинком, запропонували Тайсону продемонструвати свій удар.
Ф'юрі, який стояв біля каната, від такої пропозиції не відмовився та з першого разу збив з ніг тайського боксера.
"Трохи тренувань старої школи", – підписав ролик британець.
Бій Ф'юрі - Усик
Бій охрестили "Вогняний ринг". У ньому змагатимуться - чемпіон у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександр Усик. Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Спочатку планувалося, що бій відбудеться 17 лютого, проте 2 лютого 2024 року стало відомо, що бій переноситься через травму Тайсона Ф'юрі, пише Вікіпедія.
Новини про бокс
Нагадаємо, що нещодавно Майк Тайсон розповів Ф'юрі, як йому перемогти Усика в реванші. Майк Тайсон також сказав, що вважає, що раніше Ф'юрі не достатньо підготувався до бою з Усиком та легковажно поставився до нього, саме тому і програв.
Своєю чергою чемпіон з боксу Усик черговий раз привернув увагу світу до України та відвідав зруйнований Охматдит. Знаменитий боксер прокоментував російську агресію та вчерговий раз підтвердив, що він є справжнім патріотом України.
Як відомо, на початку серпня український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену з Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024 року.
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