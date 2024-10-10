Колишню наречену Володимира Кличка примусово доправили в реабілітаційний центр - ЗМІ

Хайден Панеттьєрі почала лікування від залежностей.

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Хайден Панеттьєрі лікується в реабілітаційному центрі / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Колишня наречена українського легендарного боксера Володимира Кличка - американська акторка Хайден Панеттьєрі зараз перебуває в реабілітаційному центрі на лікуванні.

Як повідомляє видання In Touch, Панеттьєрі доправили до реабілітаційного центру після того, як до неї приїхав родич до Лос-Анджелеса, щоб допомогти зірці. Цей родич також виселив хлопця акторки Брайана Гікерсона з її будинку.

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Ситуація сталася після того, як вийшло інтерв'ю Хайден таблоїду People і фанати акторки висловили стурбованість її станом.

Що відомо про видання People? People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найбільш популярних видань - станом на 2018 рік його аудиторія обчислювалася більш ніж 35.9 мільйонами шанувальників.

Хто така Хайден Панеттьєрі? Хайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.

З 2009 року Хайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко.

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