Усик "добив": Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри

Після подвійної поразки у боях проти українського спортсмена британець вирішив піти з професійного боксу.

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Ф'юрі не вперше оголошує про закінчення професійної кар'єри / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/, скріншот з відео

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Ф'юрі закінчує професійну кар'єру

Британець не вперше прощається з великим спортом

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вийшов із відеозверненням, у якому повідомив про закінчення професійної кар'єри. Відповідний допис від опублікував у Instagram.

"Я буду не багатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар'єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", - сказав він.

відео дня

Причини такого рішення Ф'юрі не озвучив, однак важливо зазначити, що піти з професійного боксу британець вирішив після того, як зазнав поразки від українця Олександра Усика, який виборов звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі.

Також цікаво, що боксер вже не вперше закінчує свою професійну кар'єру. У серпні 2022 року він вже заявляв про те, що покидає спорт, однак після цього таки повернувся у великий спорт.

Відтоді Ф'юрі чотири рази виходив на боксерський ринг. Двічі йому вдалося захистити свій чемпіонський пояс WBC, однак потім зазнав подвійної поразки від Усика.

Бій-реванш Ф'юрі і Усика - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейту українцем Олександром Усиком та екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перед омріяним реваншем колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі вирішив нагадати про себе. "Циганський король" опублікував відео "спарингу" з тайським боксером, яким, схоже, хотів налякати свого опонента – Олександра Усика. Однак дарма, адже в результаті перемогу здобув українець.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Після перемоги над Ф'юрі українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

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Хто такий Тайсон Ф'юрі? Тайсон Ф'юрі - англійський професійний боксер, виступав у важкій ваговій категорії. Чемпіон Великої Британії за версією ABA 2008 року, чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності за версією BBBofC 2011 року. Попередній чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2015—2016), IBO (2015—2016), The Ring (2015—2018), WBA (2015—2016) і IBF (2015) WBC (2020–2024). Виграв 3 бої, що отримали оцінку "5 зірок" від BoxRec. Зайняв перше місце в рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec за підсумком 2015, 2018 та 2019 роках, пише Вікіпедія.

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