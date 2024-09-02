Впевнено вперед: результати четвертого дня Паралімпіади-2024 для України

На Паралімпійських іграх у Парижі українська збірна показує хороші результати та піднялась у загальнокомандному заліку.

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Паралімпіада-2024 / колаж: Главред, фото: Facebook/Валерій Сушкевич, facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Завершився четвертий день на Паралімпійських іграх у Парижі. За його результатами українська збірна наразі посідає 11 загальнокомандне місце. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету.

Після 1 вересня українська команда завоювала вже три золоті медалі, а також срібні та бронзові і зуміла закріпитись на 11 загальнокомандному місці.

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Які медалі завоювали українці 1 вересня

Михайло Сербін зі світовим рекордом (фінішував за 1:05.84 хвилини) здобув "золото" у плаванні на стометрівці на спині у класі S11. Варто підкреслити, що у цьому запливі Україна крім "золота" отримала ще й бронзову медаль, яку вдалось завоювати Данилу Чуфарову.

Також золоту медаль для нас принесла легкоатлетка Оксана Зубковська, яка перемогла у стрибках в довжину у класі T12.

Срібну медаль для нашої країни приніс цього дня Роман Полянський (академічне веслування, одиночки, клас PR1) і дебютант Паралімпіади Ігор Семенихін у плаванні на дистанції 100 м брасом клас SB5.

Почесну "бронзу" в актив записали Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брасом, клас SB6), Анна Гонтар (плавання, 100 м брасом, клас SB5) і Артем Колінько, який здобув історичну для України медаль з боччі - спортивної гри з м'ячем на точність.

Артем Колінько / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Наразі в України є вже три золоті медалі, а також десять срібних та чотирнадцять бронзових. Якщо ж підсумувати всі медалі, то Україна разом із США та Бразилією ділить четверте загальнокомандне місце.

Лідером наразі залишається Китай, в активі якого вже є 33 золоті медалі. На другому місці, станом на перше вересня, розташувалась Британія, на третьому США.

Паралімпійські ігри 2024 (Паралімпіада-2024) Літні Паралімпійські ігри 2024 (офіційно — XVII літні Паралімпійські ігри) пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі. Змагання пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року, пише Вікіпедія.

Україна на Паралімпіаді-2024 - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня у Парижі стартували Паралімпійські ігри 2024 року. Від України участь братиме 140 спортсменів, серед яких 96 чоловіків і 44 жінки.

Раніше стало відомо, що перше "золото" на Паралімпіаді для України приніс Олександр Комаров у плаванні.

Також пізніше повідомлялось, що українська спортсменка із стрибків в довжину Оксана Зубковська тріумфувала на Параолімпійських іграх-2024 у Парижі. Українка здобула золоту медаль.

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