Паралімпіада-2024 стартує в Парижі: що відомо і де дивитися церемонію відкриття

У Паралімпійських іграх 2024 візьмуть участь 4 400 спортсменів з 169 країн, які розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

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Паралімпіада-2024 - 140 українських спортсменів змагатимуться у Парижі / Колаж: Главред, фото: сайт Олімпіади-2024, Національний комітет спорту інвалідів України

У середу, 28 серпня, в Парижі відбудеться урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. Подія пройде на тих же спортивних майданчиках, які використовувалися для Олімпійських ігор-2024.

Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів з 169 країн, які розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Де дивитися відкриття Паралімпіади-2024 онлайн

Церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом. Шанувальники спорту в Україні зможуть спостерігати за подією в прямому ефірі на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

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Протягом усіх Ігор Суспільний мовник запланував щонайменше 100 годин прямого ефіру з Парижа. Церемонія триватиме близько трьох годин.

Церемонія відкриття Паралімпіади

Паралімпійські ігри в Парижі-2024 вже охрестили унікальною подією, адже Франція вперше прийматиме Паралімпіаду. Церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбудеться на площі Згоди, а не на стадіоні.

Відомий режисер Тьєррі Ребуль організує святковий парад делегацій, які рушать від площі Клемансо до площі Згоди через Єлисейські поля. У "Народному параді" візьмуть участь близько 4400 спортсменів з різних країн, серед яких 140 — представники України.

Церемонія відкриття розпочнеться з безкоштовного заходу, який буде доступний для всіх охочих, а потім продовжиться на стадіоні на площі Згоди, де за відвідування виступів були реалізовані квитки. За тиждень до старту змагань було продано понад 1,75 мільйона квитків. У центрі площі буде чотири сцени, на яких виступлять 140 танцюристів, серед яких 20 осіб з обмеженими можливостями.

За хореографічну постанову відповідає видатний шведський хореограф Александр Екман. У своїй роботі він задіяв танцівників з інвалідністю.

"Вони надзвичайні. Вони більш здібні, ніж багато здорових людей, як розумово, так і фізично", - сказав він Agence France-Presse.

Хто нестиме прапор України

Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 нестимуть:

Олена Федота-Ісаєва – 38-річна фехтувальниця з Харкова, дворазова срібна медалістка Паралімпійських ігор-2020 у фехтуванні на кріслах колісних.

– 38-річна фехтувальниця з Харкова, дворазова срібна медалістка Паралімпійських ігор-2020 у фехтуванні на кріслах колісних. Роман Полянський – 37-річний веслувальник з Донецької області, дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор у 2016 та 2021 роках у парних одиночках класу PR1, серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Тріумфальна арка та символіка

На відміну від Олімпійських ігор, де основна увага була зосереджена на Ейфелевій вежі, головною точкою Паралімпійських ігор буде Тріумфальна арка. Її прикрасять символом агітос.

Агітос є символом паралімпізму, який склажається з трьох асиметричних півмісяців червоного, синього та зеленого кольорів. Назва символу походить з латини і перекладається як "я в русі". Дизайн символізує спортсменів, які рухаються до спільної мети, а три кольори є одними з найпоширеніших у прапорах країн по всьому світу.

Агітос вже розміщували на Тауерському мосту в Лондоні у 2012 році та на Токійській затоці у 2021 році.

Тріумфальна арка, приклашена з нагоди Паралімпіади-2024 / Фото: sortiraparis.com

Медалі Паралімпіади

Медалі Паралімпійських ігор містять частинку Ейфелевої вежі, що додає їм французького шарму. Лицьова сторона медалей однакова для Олімпійських і Паралімпійських ігор з полірованим золотом, а на зворотному боці вигравійований шрифт Брайля.

На Паралімпіаді розіграють понад 540 комплектів медалей у 22 видах спорту.

Медалі Паралімпійських ігор у Парижі 2024 / Фото: сайт Олімпіади-2024

Українські спортсмени на Паралімпіаді

Україну на Паралімпійських іграх представить 140 спортсменів, серед яких 96 чоловіків і 44 жінки. З них 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять — порушення розумово-фізичного розвитку. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ.

Українські спортсмени змагатимуться у 17 з 22 видів спорту. Серед спортсменів будуть як дебютанти, так і досвідчені атлети. Вони виступлять у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, бочі та у волейболі сидячи.

Нейтральні паралімпійці

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спортсмени з Росії та Білорусі матимуть можливість виступити на Паралімпіаді як нейтральні учасники. Вони не зможуть використовувати національні символи своїх країн, а їхні результати не будуть враховуватися в загальному медальному заліку.

У Парижі виступлять 90 нейтральних паралімпійців з Росії та 8 з Білорусі.

Паралімпійські ігри 2024 (Паралімпіада-2024) Літні Паралімпійські ігри 2024 (офіційно — XVII літні Паралімпійські ігри) пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції Парижі. Змагання пройдуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024 року, пише Вікіпедія.

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