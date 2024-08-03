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Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024

Анна Косик
3 серпня 2024, 21:57
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Україна перемогла у фіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді.
Харлан, команда на Олимпиаде
Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024 / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, НОК України

Під час фінального протистояння у командній шаблі золотими чемпіонками Олімпіади-2024 стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Про це повідомляє НОК України.

Зустріч команд України та Республіки Корея складалася з дев'яти дуелей. Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед (15:13). На старті другого відставання зросло до шести пунктів після невдалого виступу української спортсменки Бакастової, але Харлан скоротила дефіцит до -2. Однак до фінального кола лідером залишилася Республіка Корея з рахунком 30:28.

Після третього бою Бакастової паритет зберігся, однак Комащук програла кореянкам ще один пункт. Тоді наддосвідчена шаблістка Харлан розпочала потужно, зрівнявши рахунок трьома точними уколами поспіль.

відео дня

Після цього корейська спортсменка Джон відповіла двома набраними очками поспіль. Однак Харлан перевершила противника і принесла Україні перші золоті нагороди на Іграх-2024 та шосту олімпійську медаль для себе персонально.

  • Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024
    Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024 НОК України
  • Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024
    Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024 НОК України
  • Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024
    Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024 НОК України
  • Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024
    Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024 НОК України
  • Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024
    Перемога України у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд на Олімпіаді-2024 НОК України

Що таке НОК України?

НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.

Україна на Олімпіаді-2024 у Парижі

Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену із Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024.

Раніше стало відомо, що на Олімпіаді-2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш.

Напередодні Збірна України з футболу не змогла подолати команду Аргентини на Олімпійських іграх-2024. У фінальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня програли з рахунком 0:2 та вилетіли з турніру.

Інші новини про Олімпіаду-2024:

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