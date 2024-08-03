Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024

Україна перемогла у фіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях у жіночій команді.

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Україна здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024 / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, НОК України

Під час фінального протистояння у командній шаблі золотими чемпіонками Олімпіади-2024 стали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Про це повідомляє НОК України.

Зустріч команд України та Республіки Корея складалася з дев'яти дуелей. Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед (15:13). На старті другого відставання зросло до шести пунктів після невдалого виступу української спортсменки Бакастової, але Харлан скоротила дефіцит до -2. Однак до фінального кола лідером залишилася Республіка Корея з рахунком 30:28.

Після третього бою Бакастової паритет зберігся, однак Комащук програла кореянкам ще один пункт. Тоді наддосвідчена шаблістка Харлан розпочала потужно, зрівнявши рахунок трьома точними уколами поспіль.

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Після цього корейська спортсменка Джон відповіла двома набраними очками поспіль. Однак Харлан перевершила противника і принесла Україні перші золоті нагороди на Іграх-2024 та шосту олімпійську медаль для себе персонально.

Що таке НОК України? НОК України - Національний олімпійський комітет України, громадська організація, що опікується участю українських спортсменів в Олімпійських іграх, діючи відповідно до положень Олімпійської хартії, пише Вікіпедія.

Україна на Олімпіаді-2024 у Парижі

Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену із Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024.

Раніше стало відомо, що на Олімпіаді-2024 був розіграний комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш.

Напередодні Збірна України з футболу не змогла подолати команду Аргентини на Олімпійських іграх-2024. У фінальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня програли з рахунком 0:2 та вилетіли з турніру.

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