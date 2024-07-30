УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Руслана Заклінська
30 липня 2024, 20:41оновлено 30 липня, 21:31
84
У фінальному турі групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 українська олімпійська команда зазнала поразки.
Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024
Футбольна збірна України програла Аргентині / Колаж: Главред, фото: АУФ, скріншот з відео

Збірна України з футболу не змогла подолати команду Аргентини на Олімпійських іграх-2024. У фінальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня програли з рахунком 0:2 та вилетіли з турніру.

Аргентинці з перших хвилин гри взяли ініціативу в свої руки. Перший реальний шанс забити у них виник на 11-й хвилині, тоді Альварес з близької відстані не зміг влучити у ворота.

Перші п’ять ударів "синьо-жовтих" проходили повз ворота аргентинців. Лише на п’ятій компенсованій хвилині Валентин Рубчинський завдав удару з дальньої дистанції, але голкіпер Хіронімо Рульї впорався з ударом. До перерви Лусіано Гонду мав шанс відкрити рахунок, проте Кіріл Фесюн не дав здійснити задумане аргентинцю.

відео дня

Ближче до кінця першого тайму Альварес ще раз спробував влучити у ворота, але м'яч пройшов повз. Відповідь від українців прийшла у вигляді удару Криськіва та неточного пострілу Рубчинського.

Другий тайм розпочався з голу Аргентини. На другій хвилині другого тайму Тьяго Альмада просунувся ближче до штрафного майданчика і точним ударом в верхній кут воріт відкрив рахунок.

Українці активізувалися після кількох замін, але не змогли реалізувати свої моменти. Криськів пробив з дальньої дистанції, але м'яч не став сюрпризом для голкіпера. Федор подавав з центру штрафного, але Краснопір і Криськів не зуміли скористатися шансом.

У додатковий час Аргентина подвоїла свою перевагу. Фесюн відбив удар з-за меж штрафного, але Ечеверрі влучно добив м'яч у ворота. Врешті аргентинці здобули перемогу з рахунком 0:2.

Україна завершила груповий етап з 3 очками і посіла третє місце в групі B. Аргентина та Марокко набрали по 6 очок і продовжать боротьбу в чвертьфіналі турніру.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Олімпійські ігри 2024 в Парижі - турнір з футболу

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2024 – 33-ті за рахунком, заплановані з 26 липня по 11 серпня 2024 року. МОК офіційно оголосив столицю Ігор – Париж, який раніше приймав Олімпіаду в 1900 і 1924 роках.

Олімпійська збірна України з футболу програла свій перший історичний матч на Олімпіаді в Парижі. Гра підопічних Руслана Ротаня проти збірної Іраку завершилась з рахунком 2:1 на користь суперника.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі стартувала церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Як повідомляв Главред, у суботу, 27 липня, Україна здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу футбольна команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

збірна України збірна України з футболу Олімпіада-2024 Олімпійські ігри-2024
Реклама

Головне за день

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

20:41 Спорт
Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

20:21 Україна
У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на "Оленьї"

У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на "Оленьї"

19:48 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не змогли врятувати ні охорона, ніхто : на Андрія Данилка напали московські бандити 2071

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину 1704

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину

Удар по ядерному бомбардувальнику РФ: топгенерал про приголомшливе досягнення ЗСУ 1335

Удар по ядерному бомбардувальнику РФ: топгенерал про "приголомшливе досягнення" ЗСУ

Ціни поповзуть вгору: які продукти подорожчають у серпні 1283

Ціни "поповзуть" вгору: які продукти подорожчають у серпні

Останні новини

21:48

Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог

21:45

"Я обстежилася": Надя Дорофєєва відчайдушно зізналася фанатам про свою хворобу

21:02

Очей не відвести: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модельВідео

20:51

Що посадити на місці кабачків: 6 найкращих варіантів, які дадуть хороший урожайВідео

20:41

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Війна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – РозумнийВійна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – Розумний
20:23

Рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими - прогноз

20:21

Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

19:48

У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на "Оленьї"

19:31

Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

Реклама
19:10

Європейський Союз продовжує готуватися до можливого повернення Трампа: економічний аспектПогляд

18:58

Літаки кидало по всьому аеропорту: на РФ налетів жорсткий смерчВідео

18:56

"Моє особисте бажання": Усик зворушливо прокоментував Олімпійську "бронзу" Харлан

18:55

ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ: Генштаб розкрив наслідки потужного удару

18:36

Помер відомий український диктор Василь Манько

18:20

Інакше можуть погнити чи зупиниться ріст: 4 "золотих" правила, як поливати помідориВідео

18:14

Пропагандисти РФ заявили про розробку ракети "Искандер-1000": що про неї відомо

18:10

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

18:05

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті РоскосмосуВідео

18:00

Жіночі жилетки на будь-який сезон — як їх носити весною, влітку, восени та взимку? новости компании

17:59

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

Реклама
17:50

Гороскоп на серпень 2024 для Тельців: нові вершини та гарний прибутокВідео

17:32

Військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні: Мінфін назвав ризики

17:28

Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, що відбувається у місті - DeepState

16:50

"Чи варта шкурка вичинки": еколог розкрив шокуючі наслідки підриву Каховської ГЕС

16:46

"Ракети полетять масово": астролог назвав найнебезпечніші дні серпня 2024 для УкраїниВідео

16:25

Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

16:12

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

16:06

У РНБО натякнули на нові цілі далекобійних ударів по військових об'єктах у РФ

16:02

Що категорично не можна робити вдома 31 липня: суворі прикмети і заборони

16:00

Секретний рецепт тієї самої легендарної одеської ікри "з синеньких" - просто бомбаВідео

16:00

Бачити не хочуть: Аллу Пугачову "відшили" в РФ через новий статус

15:55

Що таке "ірИс" та "Ірис": чому це не одне й те ж самеВідео

15:45

Як позбутися фітофтори на помідорах: народні методи, які точно допоможуть

15:40

Нова лінія розмежування: що стане предметом переговорів з РФ - Розумний

15:20

Зірка "Маленьких жінок" таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка

15:20

Як зменшити рахунки за електрику: жінка поділилася простим лайфхаком

15:00

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літаВідео

14:59

РФ готує найближчим часом комбіновану атаку: Плетенчук попередив про загрози

14:39

Україну накриє новий антициклон: погода різко зміниться

14:16

"Можна пробити": розкрито ймовірний сценарій удару РФ по Київській ГЕС

Реклама
14:03

Ціни "поповзуть" вгору: які продукти подорожчають у серпні

13:55

"Краматорськ - місто кохання": романтична Вітвіцька примчала до бойфренда на службуВідео

13:43

Углава закликає міжнародні організації убезпечити НАБУ від впливу недобросовісних активістів

13:35

Угорщина "відчиняє двері" росіянам: в ЄС попередили про загрозу для Європи

13:23

Яким буде курс долара і євро в серпні: опубліковано прогноз

13:15

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

12:52

РФ просувається на Донеччині: розвідка Британії заявила про бої за важливе місто

12:16

"Війна триватиме у 2025 році": у Кабміні насторожили сумним прогнозом

12:13

Найледачіший рецепт маринованих помідорів - просто "вау"Відео

12:00

Нові права, виплати та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 серпня

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти