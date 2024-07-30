Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

У фінальному турі групового етапу футбольного турніру Олімпійських ігор-2024 українська олімпійська команда зазнала поразки.

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Футбольна збірна України програла Аргентині / Колаж: Главред, фото: АУФ, скріншот з відео

Збірна України з футболу не змогла подолати команду Аргентини на Олімпійських іграх-2024. У фінальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня програли з рахунком 0:2 та вилетіли з турніру.

Аргентинці з перших хвилин гри взяли ініціативу в свої руки. Перший реальний шанс забити у них виник на 11-й хвилині, тоді Альварес з близької відстані не зміг влучити у ворота.

Перші п’ять ударів "синьо-жовтих" проходили повз ворота аргентинців. Лише на п’ятій компенсованій хвилині Валентин Рубчинський завдав удару з дальньої дистанції, але голкіпер Хіронімо Рульї впорався з ударом. До перерви Лусіано Гонду мав шанс відкрити рахунок, проте Кіріл Фесюн не дав здійснити задумане аргентинцю.

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Ближче до кінця першого тайму Альварес ще раз спробував влучити у ворота, але м'яч пройшов повз. Відповідь від українців прийшла у вигляді удару Криськіва та неточного пострілу Рубчинського.

Другий тайм розпочався з голу Аргентини. На другій хвилині другого тайму Тьяго Альмада просунувся ближче до штрафного майданчика і точним ударом в верхній кут воріт відкрив рахунок.

Українці активізувалися після кількох замін, але не змогли реалізувати свої моменти. Криськів пробив з дальньої дистанції, але м'яч не став сюрпризом для голкіпера. Федор подавав з центру штрафного, але Краснопір і Криськів не зуміли скористатися шансом.

У додатковий час Аргентина подвоїла свою перевагу. Фесюн відбив удар з-за меж штрафного, але Ечеверрі влучно добив м'яч у ворота. Врешті аргентинці здобули перемогу з рахунком 0:2.

Україна завершила груповий етап з 3 очками і посіла третє місце в групі B. Аргентина та Марокко набрали по 6 очок і продовжать боротьбу в чвертьфіналі турніру.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Олімпійські ігри 2024 в Парижі - турнір з футболу

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2024 – 33-ті за рахунком, заплановані з 26 липня по 11 серпня 2024 року. МОК офіційно оголосив столицю Ігор – Париж, який раніше приймав Олімпіаду в 1900 і 1924 роках.

Олімпійська збірна України з футболу програла свій перший історичний матч на Олімпіаді в Парижі. Гра підопічних Руслана Ротаня проти збірної Іраку завершилась з рахунком 2:1 на користь суперника.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі стартувала церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Як повідомляв Главред, у суботу, 27 липня, Україна здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу футбольна команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1.

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