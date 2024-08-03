Вибив Україні медаль: боксер Хижняк 'знищив' бразильця і вийшов до півфіналу Олімпіади

Український боксер Хижняк переконливо переміг бразильця і пробився у півфінал Олімпійських ігор-2024.

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Хижняк гарантував Україні третю медаль на Олімпіаді в Парижі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену із Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024.

У першому раунді Хижняк був активним та домінував, що дозволило йому здобути явну перевагу. Всі п’ять суддів одностайно віддали перевагу українцю. Другий раунд також пройшов під його контролем, забезпечивши українцю значну перевагу перед фінальним відрізком бою.

Олександр завершив обидва перші раунди з рахунком 5:0, тому бразильцю залишалася єдина можливість – дострокова перемога, щоб вирватися вперед. Проте цього не сталося і Хижняк без труднощів пробився у півфінал, який відбудеться 4 серпня.

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Перемога гарантує українському спортсмену щонайменше "бронзу" на Олімпіаді-2024. Адже, згідно з регламентом боксерського турніру, поєдинок за третє місце не передбачено , а бронзова медаль дістанеться обом спортсменам, які програють у півфіналах.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Олімпіада-2024 у Парижі - останні новини

Нагадаємо, Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді-2024. Срібною медаллю українська скарбничка поповнилась за стрільбу з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

Також під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна отримала перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024. Поєдинок тривав лише 62 хвилини. Однак до фінальних змагань спортсменці дійти не вдалося.

Крім цього, на Олімпійських іграх-2024 розгорівся скандал. Представниця Алжиру Імане Хеліф здобула перемогу над італійкою Анджелою Каріні в 1/8 фіналу боксерського турніру у ваговій категорії до 66 кг. Каріні відмовилася продовжувати бій після сильного пропущеного удару "трансгендера".

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