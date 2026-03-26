"У нас є лідери": Ребров розкрив план на півфінал плейофу проти Швеції

Сергій Ребров підкреслив важливість характеру на полі і готовність лідерів вести команду в критичному матчі.

https://glavred.net/sport/u-nas-est-lidery-rebrov-raskryl-plan-na-polufinal-pley-off-protiv-shvecii-10751924.html Посилання скопійоване

Основні футболісти пропускають гру через травми та дискваліфікації / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скріншот

Коротко:

Україна підходить до плейоф зі Швецією без ключових гравців

Через травми і дискваліфікації пропускають матч Довбик, Зінченко, Матвієнко, Конопля та Маліновський

Матч відбудеться 26 березня, переможець зіграє у фіналі з Польщею або Албанією

Напередодні півфінального матчу плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 головний тренер збірної України Сергій Ребров провів передматчеву пресконференцію, під час якої розповів про кадрову ситуацію у команді.

Втрати ключових гравців

Національна команда підходить до матчу зі Швецією на фоні втрат ключових гравців. Через травми не потрапили до заявки форвард Артем Довбик, півзахисник Олександр Зінченко та захисник Микола Матвієнко.

відео дня

Через дискваліфікацію за перебір жовтих карток перший матч плейоф пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський.

"Думаю, у нас є в команді лідери, які повинні вести команду за собою. Не важливо, хто капітан. Ілля (Забарний – ред.) був капітаном проти Франції. Завтра вирішимо. Я не думаю, що це велика проблема. Думаю, у нас є лідери на полі, які своїм прикладом мають показувати, як грати такі важливі матчі. Тут дійсно дуже важливо демонструвати характер. Тактика, стратегія — це важливо, але (проти Швеції – ред.) дуже важливо показати характер", — зазначив Ребров.

Сергій Ребров / Інфографіка: Главред

Готовність Яремчука

Ще під питанням на матч був нападник Роман Яремчук, у якого, за словами тренера "Ліона" Паулу Фонсеку, проблеми з ахілловим сухожиллям. Проте Ребров підтвердив, що Яремчук готується до поєдинку.

"Були невеликі пошкодження у деяких гравців. Але сьогодні всі тренуються в загальній групі. Я розмовляв із лікарем — більше ніхто не звертався, окрім тих, хто були. На жаль, два гравці у нас пропускають перший матч, але вони готуються до наступної. Так, Роман готується до цієї гри (зі Швецією – ред.)", — додав тренер.

Нові виклики та дебютанти

Серед форвардів на матч викликані також Владислав Ванат із "Жирони" та дебютант Матвій Пономаренко з "Динамо". Ребров не виключає, що дебютант може взяти участь у півфіналі плейоф.

"Якщо він викликаний до збірної, так, мене вразила його гра, що він забивав у кожному матчі. Що буде (у матчі зі Швецією – ред.) — подивимося".

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Збірна Швеції

Шведська збірна потрапила у плейоф через перемогу у групі Ліги націй, хоча у кваліфікації команда посіла останнє місце.

"Ми багато переглядали матчі збірної Швеції. У них дуже потужна лінія нападу. І я вважаю, що ті матчі, які вони програли в групі, — жодного не провели в оптимальному складі. Те саме, що і в нас було у відбірковому циклі", — додав Ребров.

Тренер також відзначив, що у складі суперника відсутні ключові гравці, зокрема Александер Ісак та Деян Кулушевскі: "Я дивився, кого вони викликали. Так, є декілька травмованих гравців. Але я вважаю, що нам протистоятиме сильна команда".

Матч плейоф Україна – Швеція відбудеться 26 березня, а переможець зустрінеться у фіналі з командою Польщі або Албанії.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред