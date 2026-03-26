Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"У нас є лідери": Ребров розкрив план на півфінал плейофу проти Швеції

Руслан Іваненко
26 березня 2026, 00:50
Сергій Ребров підкреслив важливість характеру на полі і готовність лідерів вести команду в критичному матчі.
Футбол, Сборная, Ребров
Основні футболісти пропускають гру через травми та дискваліфікації / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скріншот

Коротко:

  • Україна підходить до плейоф зі Швецією без ключових гравців
  • Через травми і дискваліфікації пропускають матч Довбик, Зінченко, Матвієнко, Конопля та Маліновський
  • Матч відбудеться 26 березня, переможець зіграє у фіналі з Польщею або Албанією

Напередодні півфінального матчу плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 головний тренер збірної України Сергій Ребров провів передматчеву пресконференцію, під час якої розповів про кадрову ситуацію у команді.

Втрати ключових гравців

Національна команда підходить до матчу зі Швецією на фоні втрат ключових гравців. Через травми не потрапили до заявки форвард Артем Довбик, півзахисник Олександр Зінченко та захисник Микола Матвієнко.

відео дня

Через дискваліфікацію за перебір жовтих карток перший матч плейоф пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський.

"Думаю, у нас є в команді лідери, які повинні вести команду за собою. Не важливо, хто капітан. Ілля (Забарний – ред.) був капітаном проти Франції. Завтра вирішимо. Я не думаю, що це велика проблема. Думаю, у нас є лідери на полі, які своїм прикладом мають показувати, як грати такі важливі матчі. Тут дійсно дуже важливо демонструвати характер. Тактика, стратегія — це важливо, але (проти Швеції – ред.) дуже важливо показати характер", — зазначив Ребров.

Сергій Ребров / Інфографіка: Главред

Готовність Яремчука

Ще під питанням на матч був нападник Роман Яремчук, у якого, за словами тренера "Ліона" Паулу Фонсеку, проблеми з ахілловим сухожиллям. Проте Ребров підтвердив, що Яремчук готується до поєдинку.

"Були невеликі пошкодження у деяких гравців. Але сьогодні всі тренуються в загальній групі. Я розмовляв із лікарем — більше ніхто не звертався, окрім тих, хто були. На жаль, два гравці у нас пропускають перший матч, але вони готуються до наступної. Так, Роман готується до цієї гри (зі Швецією – ред.)", — додав тренер.

Нові виклики та дебютанти

Серед форвардів на матч викликані також Владислав Ванат із "Жирони" та дебютант Матвій Пономаренко з "Динамо". Ребров не виключає, що дебютант може взяти участь у півфіналі плейоф.

"Якщо він викликаний до збірної, так, мене вразила його гра, що він забивав у кожному матчі. Що буде (у матчі зі Швецією – ред.) — подивимося".

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Збірна Швеції

Шведська збірна потрапила у плейоф через перемогу у групі Ліги націй, хоча у кваліфікації команда посіла останнє місце.

"Ми багато переглядали матчі збірної Швеції. У них дуже потужна лінія нападу. І я вважаю, що ті матчі, які вони програли в групі, — жодного не провели в оптимальному складі. Те саме, що і в нас було у відбірковому циклі", — додав Ребров.

Тренер також відзначив, що у складі суперника відсутні ключові гравці, зокрема Александер Ісак та Деян Кулушевскі: "Я дивився, кого вони викликали. Так, є декілька травмованих гравців. Але я вважаю, що нам протистоятиме сильна команда".

Матч плейоф Україна – Швеція відбудеться 26 березня, а переможець зустрінеться у фіналі з командою Польщі або Албанії.

Збірна України з футболу - новини за темою

Як раніше писав Главред, головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірна України з футболу у плей-офф відбору до чемпіонат світу з футболу 2026.

Крім того, аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва перед півфіналом плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції, пише ТСН.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Ребров збірна України з футболу новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

На ключовому напрямку ворог змінив підхід до атак: у ЗСУ розкрили ціль

01:42Фронт
РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

23:07Світ
В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

23:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти