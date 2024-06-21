Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

Мабуть, нервуючи через прийдешній матч другого туру в рамках Євро-2024, головний тренер України Сергій Ребров переплутав Словаччину зі Словенією.

https://glavred.net/sport/to-slovakiya-to-li-sloveniya-rebrov-pereputal-s-kem-sygraet-sbornaya-ukrainy-10574765.html Посилання скопійоване

Ребров переплутав Словаччину зі Словенією / колаж Главред, фото УНІАН і "Вікіпедія"

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров потрапив у кумедний конфуз із географічним відтінком під час свіжої пресконференції в рамках Євро-2024.

Наставник "жовто-синіх" переплутав суперника, з яким гратиме його команда у другому турі європейської першості, і назвав Словаччину - "Словенією".

Що цікаво, такого роду обмовка у Реброва вже не вперше. Шість років тому під час пресконференції з приводу свого призначення до угорського клубу "Ференцварош", український фахівець обмовився і назвав його "Фенербахче" (легендарний турецький клуб, у якому він грав у середині 2000-х).

відео дня

Нагадаємо, що сьогодні, у п'ятницю, 21 червня 2024 року, збірна України зіграє зі Словаччиною в німецькому місті Дюссельдорф. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір пройде в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

Матч Україна Румунія на Євро-2024

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва вщент програла перший матч на Євро-2024 проти Румунії - 17 червня на стадіоні "Олімпіаштадіон" у Мюнхені. Причому гра почалася досить динамічно і ніщо не віщувало майбутнього розгрому. Але помилки Луніна та Матвієнка призвели до першого голу - потужним ударом здалеку рахунок відкрив капітан румун Стенчу.

У другому таймі інший гравець румун, Марін, підхопив м'яч, що зрикошетив, і здалеку з правого флангу поклав м'яч під ліву стійку воріт Луніна - 2:0. І вже за чотири хвилини стався розгром. Румуни розіграли кутовий, українці не змогли завадити проходу і Дрегуг пробив точно в кут - 3:0 на користь Румунії.

Вас може зацікавити таке:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред