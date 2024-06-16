Євро-2024 Румунія - Україна: анонс матчу, прогноз букмекерів, де дивитися

У понеділок, 17 червня 2024 року, збірна України в німецькому місті Мюнхені в матчі групи Е зіграє в 1 турі в рамках Євро-2024 з футболу.

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Євро-2024 Румунія - Україна: анонс матчу / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

У понеділок, 17 червня 2024 року, збірна України в німецькому місті Мюнхені в матчі групи Е зіграє в 1 турі в рамках Євро-2024 з футболу.

Кваліфікація на Євро-2024

Збірна Румунії рівно й потужно виступила у кваліфікації європейської першості, вигравши свою групу без жодного програшу та пропустивши лише п'ять голів у 10 матчах.

В українців шлях був набагато складнішим, але й битися їм довелося з вічними фаворитами Євро-2024 в особі Англії та Італії. У стикових матчах підопічні Сергія Реброва здобули дві вольові перемоги - над Боснією і Герцеговиною та над Ісландією (обидві перемоги - з рахунком 2:1), зокрема забивши вирішальні голи в останні шість хвилин.

Орієнтовні склади:

Румунія: Ніце; Рацю, Дрегушин, Рус, Банку; Маріус Марін, Резван Марін; Станчу, Ман, Дрегуш, Міхейле

Україна: Лунін; Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко; Шапаренко, Степаненко, Судаков; Циганков, Довбик, Мудрик

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір відбудеться в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

Заяви головних тренерів

"Ми хочемо залишатися в Німеччині якомога довше, і для цього нам потрібно показувати результат, але ми навчилися йти крок за кроком. У кожному матчі ми намагаємося бути найкращою версією себе, викладатися на всі сто, виходити на поле з відповідальністю, а також із повагою до наших суперників. Я знаю, на що здатна ця команда, і впевнений, що з нашою грою ми зможемо досягти відмінних результатів", - наставник збірної Румунії Едвард Йорденеску.

"Усі суперники на ЄВРО дуже міцні, і збірна Румунії не дарма посіла перше місце у своїй відбірковій групі. Ми з повагою ставимося до неї та інших команд у групі, але нам потрібно насамперед зосередитися на своїй грі. У Румунії вистачає яскравих гравців. Майже всі грають за кордоном, у хороших клубах, тому я з великою повагою ставлюся до суперників", - наставник збірної України Сергій Ребров.

Румунія - Україна: прогнози букмекерів

Практично всі букмекерські контори фаворитами матчу вважають українців.

У конторі William Hill на перемогу підопічних Реброва дають 2,00, на нічию - 3,40, на перемогу румунів - 3,90.

Їхні колеги з Bwin на перемогу українців теж дають 2,00, на нічию - 3,30, на перемогу румун - 3,80.

Співробітники Favbet дають на перемогу підопічних Реброва - 1.98, на нічию - 3.45, на перемогу румун - 4.20.

Румунія - Україна: де дивитися

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на відеосерві MEGOGO - у пакетах підписки "Спорт" і "Максимальна".

Крім того, ефір безкоштовно організовують регіональні канали "Суспільного", які доступні в цифровому ефірному телебаченні T2.

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